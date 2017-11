Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na prvi pregled pri urologu vsak mesec prek dopustne čakalne dobe v povprečju čakalo 434 ljudi. Foto: BoBo Ministrstvo v revidiranem obdobju ni razpolagalo s pravilnimi, točnimi in ažurnimi podatki o čakalnih dobah na področju urologije, saj vzpostavljena informacijska infrastruktura tega ni omogočala. Podatki, s katerimi pa ministrstvo je razpolagalo, pa kažejo, da je v revidiranem obdobju na prvi pregled pri urologu vsak mesec prek dopustne čakalne dobe v povprečju čakalo 434 oseb. V letu 2017 je bil vzpostavljen sistem eNaročanje, ki omogoča vpogled v čakalne dobe večine zdravstvenih storitev, vendar podatki v sistemu še niso bili pravilni. Sorodne novice Za rakom prostate na leto zboli 1.500 Slovencev Čakalne vrste v zdravstvu imajo lahko katastrofalne posledice za rakave bolnike Dodaj v

Ministrstvo nima pregleda nad urologi in zdravljenjem prostate

Čakalne dobe so nedopustno dolge

28. november 2017 ob 11:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za zdravje po ocenah računskega sodišča ni bilo uspešno pri obravnavi problematike raka prostate. Niso imeli točnih podatkov o čakalnih dobah, številu urologov v javni mreži, povprečna čakalna doba za prvi pregled za najpogostejši rak pri moških je bila 140 dni.

Računsko sodišče je v reviziji, kako se ministrstvo spopada s problematiko najpogostejšega raka pri moških in drugega najpogostejšega raka skupno, zapisalo, da niso analizirali vzrokov za nastanek predolgih čakalnih dob, kar bi omogočilo izbor pravilnih ukrepov ter preverjanje njihovih učinkov. Vsi ukrepi za skrajševanje čakalnih dob, ki jih je ministrstvo sprejelo v letih 2016 in 2017, po ocenah računskega sodišča niso bili takšne narave, da bi problem predolgih čakalnih dob odpravljali tudi dolgoročno.

Ni podatka o številu urologov

Ministrstvo tudi ni imelo neposrednega in stalnega vpogleda v podatke o številu urologov v javni zdravstveni mreži. Po zadnjih dosegljivih podatkih (ti so za leto 2014!) je število urologov v Sloveniji le 46 odstotkov povprečja števila urologov držav EU-ja. Predvsem v letih 2016 in 2017 se je število urologov občutno povečalo zaradi večjega števila razpisanih specializacij, a ministrstvo še ni vzpostavilo sistema spremljanja potreb prebivalstva.

Operacije raka prostate je v tem obdobju izvajalo devet izvajalcev, pri čemer sta večino od približno 900 operacij letno izvedla dva. Ministrstvo pa ni opravilo nobenih analiz organizacije urološke dejavnosti in ni določilo javne mreže zdravstvene službe na sekundarni in terciarni ravni.

Nobenih analiz o opremi

Ministrstvo tudi ni razpolagalo s podatki o razpoložljivosti operacijskih dvoran in relevantne opreme za izvedbo operacij na področju urologije ter ni pripravilo analiz, kakšne operativne zmogljivosti bi bilo treba zagotoviti za zagotovitev ustrezne in pravočasne obravnave uroloških bolnikov. Čakalne dobe za nekatere urološke posege so bile v nekaterih bolnišnicah tudi do dve leti, so opozorili v reviziji.

Bolj učinkovito obravnavo bolnikov bi po navedbah računskega sodišča omogočila tudi informatizacija medicinske dokumentacije, ki je ministrstvo v revidiranem obdobju še ni zagotovilo. Prav tako ni pripravljenih smernic za obravnavo bolnikov z rakom prostate, so še dodali na Računskem sodišču.

A. S.