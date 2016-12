Ministrstvo želi uvesti centralno enoto in 16 regijskih centrov za socialno delo

Predlog novele zakona o socialnem varstvu v javni razpravi

23. december 2016 ob 17:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki predvideva reorganizacijo centrov za socialno delo. Predvsem jih želijo administrativno razbremeniti in poenotiti njihove ukrepe.

Predlog v prvi vrsti prinaša novo organizacijsko strukturo centrov, saj ob obstoječih 62 centrih uvaja 16 območnih centrov na regijski ravni in eno centralno enoto vseh centrov. Ta bo po besedah ministrice Anje Kopač Mrak zagotavljala podporo centrom ter skrbela za izobraževanje in razvoj strokovnega področja.

Regijski centri bodo opravljali pravne, finančne, računovodske storitve in storitve s področja informatike. Vključevali bodo regijsko interventno službo in tam, kjer krizni centri obstajajo že zdaj, tudi te. Zaposleni v enotah centrov za socialno delo bodo na eni strani razbremenjeni administracije in upravnih postopkov, zaradi več terenskega dela pa bodo bolj vpeti v lokalno okolje, je pojasnila ministrica.

CSD-ji odprti tudi popoldan

Reorganizacija po ministričinih besedah izhaja iz obstoječih šibkosti, ki so na primer kadrovska podhranjenost centrov, pomanjkanje časa za terensko delo in neenotna praksa. Z reorganizacijo želijo poenotiti delovanje centrov in omogočiti več časa za strokovne naloge. Po predlagani noveli bodo posamezne enote odprte tudi popoldan in zato uporabnikom časovno dostopnejše.

Sočasno teče tudi uvajanje informativne odločbe, ki bo vključevala premoženjski položaj družine, podatke iz nje pa bodo uporabili pri določitvi letnih pravic iz javnih sredstev. Prve testne informativne odločbe bodo predvidoma izdali jeseni prihodnje leto.

L. L.