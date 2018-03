Mlade ženske težje najdejo zaposlitev

Stanje na trgu dela: zaposlenost raste

5. marec 2018 ob 08:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Za navidezno optimističnimi številkami o stopnji brezposelnosti, ki se je po več letih spustila pod 6 odstotkov, se skrivajo ženske, ki najtežje dobijo zaposlitev. Špela, Brigita in Kaja, vse visokošolsko izobražene, na trgu dela že dlje časa iščejo zaposlitev.

"Sem ženska, brez otrok pri 30, družboslovka, in res je majhna možnost, da dobiš tisto, kar si res želiš. Od vseh poslanih življenjepisov je bilo manj kot polovica prejetih odgovorov; ni veliko razpisanih delovnih mest in prijavi se ves pravniški kader, ki je. Mislim, da ne moremo biti ravno izbirčni, " je dejala ena od njih.

Predsodki do mladih žensk?

Predsodki delodajalcev do zaposlovanja mladih žensk so znani: "Vedno so neka pričakovanja, da bo šla na porodniški dopust, pa so bolniške, skrb za družino postane prioriteta in delodajalci si žensko predstavljajo kot dodaten strošek." Izjave potrjuje tudi statistika. Brezposelnost žensk je v starostni skupini od 25 do 34 let za dobre 3 odstotne točke višja od moških.

In čeprav se večina strinja, da mlad človek v podjetje prinese nekaj svežega in novega, morda tudi svež pogled na že utečeno delo, pa je stopnja brezposelnosti najvišja prav v tej starostni skupini.

Brezposelnost se znižuje

Stanje na trgu dela je po podatkih statističnega urada sicer pričakovano: zaposlenost raste, brezposelnost se znižuje. Stopnja anketne brezposelnosti je bila v zadnjem lanskem četrtletju 5,8-odstotna in se je prvič po drugem četrtletju 2009 spustila pod šest odstotkov. A v tem odstotku se skriva tudi skupina mladih, visoko izobraženih žensk, ki zaposlitve kljub dolgotrajnemu vztrajnemu iskanju ne dobijo.

A. K. K., Urška Valjavec