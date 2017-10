Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kakšni bi morali biti politiki, v tokratnem videoposnetku razmišljajo mladi. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Mladi razmišljajo: Kdo je... Dodaj v

Mladi razmišljajo: Kdo je nova generacija politikov?

MMC-jev projekt Grem volit!

16. oktober 2017 ob 08:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

V novi generaciji politikov bi morali biti takšni ljudje, ki bi znali poslušati, ki bi znali videti in se, ko bi prišlo do realnih težav, problemov, ne bi skrili in se omejili le na to, kar vidijo oni, razmišlja 21-leten Jure.

Kako si novo generacijo politikov poleg Jureta predstavljajo Tilen, Eva in Špela pa v videoposnetku.

Kaj bodo mladim povedali predsedniški kandidati? Oddaja Grem volit, v kateri se bodo mladi pogovarjali s predsedniškimi kandidati, bo v torek, 17. oktobra, ob 20. uri v živo na MMC TV in FB live.

A. K. K., P. B.