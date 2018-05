Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Politiki na družbenih omrežjih. Koristno in informativno ali bizarno in smešno? Foto: MMC RTV SLO VIDEO Grem volit! poslance - Po... Dodaj v

Mladi vs. politiki: Politiki na družbenih omrežjih

MMC-jev projekt Grem volit! poslance

28. maj 2018 ob 08:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

O nujnosti nastopa na družbenih omrežjih poučuje javne osebnosti in s tem tudi politike že čisto vsak strokovnjak za odnose z javnosti, a kako (ne)posrečeni in (ne)učinkoviti so nekateri izmed teh nastopov in objav, je čisto drugo vprašanje.

Čeprav mladi pritrjujejo, da je pojavljanje na družbenih omrežjih nujno tudi za politike, se ob tem vprašanju najprej predvsem nasmehnejo in povedo, da so nekatere objave nepremišljene in zato smešne in celo bizarne. Tudi politiki so že ponotranjili zavedanje o nuji "obstoja" na družbenih omrežjih. Nekateri imajo natančno izdelane predstave o tem, kaj se objavlja na katerem, drugi so še manj vešči in priznavajo, da se nekatere objave tudi ponesrečijo.

V MMC-jevem projektu Grem volit! smo z nekaterimi temami soočili mlade iz projekta Grem volit! poslance in kandidate za poslance iz strank, ki so se prijavile za sodelovanje. . Nastalo je 11 vsebinskih sklopov z odgovori na vprašanja z različnih področij, s katerimi smo skušali pokazati, kako razmišljajo tisti, ki bi v naslednjih štirih letih želeli odločati v parlamentu, in kako mladi, katerih prihodnost še ni določena. Pa tudi, kako blizu so razumevanju razmišljanja mladih. V videih smo sopostavili stališče mladega volivca s stališčem štirih ali petih predstavnikov strank. Kako natančni in neposredni so bili njihovi odgovori, ali so se temi izognili s "političnim besedičenjem", ali so izkoristili vprašanje za promocijo lastne stranke, ali pa so na vprašanje res odgovorili, si oglejte v videu ali pa odgovore preberite. . O čem vse so (že) razmišljali mladi in politiki si oglejte tukaj. . Videoposnetke bomo objavljali vsak dan do konca kampanje. Sodelovalo je 17 za sodelovanje prijavljenih strank, vsaka je zastopana v treh vsebinskih sklopih.

Politiki na družbenih omrežjih. Koristno in informativno ali bizarno in smešno?

Tjaša, 23 let

Bizarno in smešno. Sicer včasih je zabavno, ampak včasih gredo prek nekaterih meja, in potem se vprašaš, kako lahko take ljudi sploh spoštuješ.

Uroš Prikl – DeSUS

Vse preveč smo prisotni – bom govoril v prvi osebi množine – na teh omrežjih. Zmeraj in povsod seveda ti učinki niso vedno pozitivni. Težko mi sicer gre z jezika, ampak včasih gredo te zadeve seveda tudi v bizarnost.

Jernej Pavlič – Stranka Alenke Bratušek

Bom rekel, da je odvisno od družbenega omrežja. Če gledamo Instagram, bi rekel bizarno in smešno, če gledamo Twitter, bi rekel, da predvsem informativno za novinarje, če bi rekel pa Facebook, pa mislim, da ključno za končno populacijo oziroma volivce.

Domen Igličar – Zedinjena Slovenija

Zadnje čase imam različne občutke, ker imamo na vseh teh družabnih omrežjih manjše stranke veliko več priložnosti, da se pokažemo, da se predstavimo volivcem. Je pa res, da lahko tudi spremljamo nekakšne "vojne" na Facebooku in na Twitterju, tako da se mi včasih res zdi nesmiselno ... škoda časa, škoda energije, ko bi se lahko posvetili resnim vprašanjem, namesto da se ukvarjamo z nekimi "fejk profili" in fake news.

Izza Pia Božič – SNS

Oboje hkrati. Mislim, da je koristno, ker s tem vključijo tudi mlade. Tudi vključijo svoj način življenja, tako da jih gledamo ne samo pred kamero, ne samo na soočenjih, ampak vidimo tudi, kakšni so kot ljudje. Mislim, da je to zelo pomembno, da se vidi tudi empatija, da niso samo politična kariera, ki se gradi. Hkrati pa je malo smešno. Objavljajo tudi takšne stvari, za katere se mi zdi, da za politike na tako visokem položaju niso primerne. Hkrati pa mislim, da na ta način lahko vključiš tudi mlade, saj bodo tako začeli slediti kakšnim političnim dogajanjem.

Maja Dragan - Dobra država

Mislim, da je v tem času samo koristno in informativno, ker vsi uporabljamo neka družbena omrežja.

Aleksandra K. Kovač