Mladi vs. politiki: Razmišljanje o slovenski vojski

MMC-jev projekt Grem volit! poslance

1. junij 2018 ob 08:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenijo vidim kot varno državo, zato bi namesto v vojsko raje vlagala v šolstvo, znanost in raziskovanje, pravi 19-letna Ula, medtem ko so si pogledi kandidatov za poslance edini le v tem, da vojsko potrebujemo, razlogi za to pa so različni.

Kandidati v odgovorih izpostavljajo predvsem njeno obrambno vlogo in usposobljenost za pomoč pri naravnih nesrečah. Nekateri poudarjajo, da bi bilo treba položaj vojakov izboljšati, saj je tudi to razlog, da se mladi ne odločajo za ta poklic in je vojska, kot je znano, padla na testu usposobljenosti.

V MMC-jevem projektu Grem volit! smo z nekaterimi temami soočili mlade iz projekta Grem volit! poslance in kandidate za poslance iz strank, ki so se prijavile za sodelovanje.

Slovenska vojska - je treba vanjo več vlagati ali je sploh ne potrebujemo?

Ula, 19 let

Vojske ne bi dodatno financirala, ker mislim, da Slovenija je varna država in da bi razpolaganje s sredstvi moralo biti bolj pametno, da bi se nam veliko bolj obrestovalo, če bi financirali kaj drugega, recimo šolstvo, raziskovanje, znanost, kot pa vojsko, ki navsezadnje predstavlja bolj neko simbolično varnost ali celo kot simbolično represijo nad državljani. Tako jaz vidim vojsko. Ne zdi se mi zelo pomembna ali pa potrebna. Sploh ne.

Uroš Lubej – Solidarnost

Vojska je zato, da pomaga ljudem v kritičnih situacijah. To pomeni, da jo potrebujejo, nikakor pa ne potrebujejo agresivnih misij, ki se jih gre Nato, ki se jih gre Amerika, ki ne samo da so nekoristne za Slovenijo, ampak so celo škodljive, ker destabilizirajo svet, destabilizirajo Evropo. Zato v stranki Solidarnost absolutno podpiramo miroljubno vlogo vojske, njeno obrambno vlogo, a ne obrambno pred nekimi domnevnimi nevarnostmi, ki sploh ne obstajajo, ampak v tistih situacijah, ko jo res potrebujemo, ob naravnih katastrofah. Vojska je tukaj tudi zato, da če bi kadarkoli prišlo do neke realne nevarnosti, da vse skupaj zaščiti. Tudi slovenska ustava in to pozabljamo, govori o tem, da je vojska v Sloveniji namenjena ustvarjanju miru, ne pa ustvarjanju nasilja, kot je to zdaj.

Maja Dragan - Dobra država

Vsaka država jo potrebuje, vedno se mora nameniti del denarja tudi za to področje.

Izza Pia Božič – SNS

Menim, da bi morali bolj investirati vanjo. Menim, da je plača v slovenski vojski prenizka, zato se tudi veliko mladih ne odloči za ta poklic. Imam veliko prijateljev, ki ne študirajo, pa bi morda radi delali, kaj drugega (v vojski op.a.), ampak je plača tako slaba, da večina samo opravi uvajanje, niso pa potem pripravljeni delati v slovenski vojski. Menim, da bi se v to moralo več vlagati, saj čeprav smo majhna država, je potrebno, da imamo vsaj svojo vojsko.

Matej T. Vatovec – Levica

Vprašati se moramo, zakaj rabimo vojsko. Če bi vojska dejansko služila tistemu, kar je njena ustavna utemeljitev, se pravi za obrambo države, bi potrebovali predvsem vojsko, ki je usposobljena za obrambo, kar trenutno ni. Trenutno je vojska predvsem podizvajalec za misije Nata, tako da je za zdaj naše stališče to, da bi predvsem potrebovali vojsko, ki bi bila sposobna sodelovati v operacijah civilne zaščite, pri varstvu ljudi ob naravnih nesrečah in podobnih situacijah. Gotovo pa ne kot neke ofenzive enote, ki sodelujejo v tujini, ker to predvsem ogroža državo, ne pa jo varuje.

