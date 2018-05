Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Volilna pravica pri 16 letih? Foto: MMC RTV SLO VIDEO Grem volit! poslance -Vol... Dodaj v

Mladi vs. politiki: Volilna pravica pri 16 letih?

MMC-jev projekt Grem volit! poslance

29. maj 2018 ob 06:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Volilna pravica pri 16 letih se je prebila v številne politične programe strank, ki si želijo ostati ali se prebiti v nov sklic parlamenta, z argumentacijo o zrelosti, svežem razmišljanju in odgovornosti 16-letnikov. A številni mladi razmišljajo drugače.

23-letni Lev tako opozarja na nizko volilno udeležbo v skupini mladih do 25. leta, ki imajo pravico voliti, in se sprašuje, ali ne bi bilo bolje najprej te skupine spodbuditi k sodelovanju v političnih procesih. Politiki se s tem sicer strinjajo, njihove rešitve pa se vrtijo predvsem okoli nuje po izobraževanju mladih o slovenskem političnem sistemu in političnih procesih.

V MMC-jevem projektu Grem volit! smo z nekaterimi temami soočili mlade iz projekta Grem volit! poslance in kandidate za poslance iz strank, ki so se prijavile za sodelovanje. . Nastalo je 11 vsebinskih sklopov z odgovori na vprašanja z različnih področij, s katerimi smo skušali pokazati, kako razmišljajo tisti, ki bi v naslednjih štirih letih želeli odločati v parlamentu, in kako mladi, katerih prihodnost še ni določena. Pa tudi, kako blizu so razumevanju razmišljanja mladih. V videih smo sopostavili stališče mladega volivca s stališčem štirih ali petih predstavnikov strank. Kako natančni in neposredni so bili njihovi odgovori, ali so se temi izognili s "političnim besedičenjem", ali so izkoristili vprašanje za promocijo lastne stranke, ali pa so na vprašanje res odgovorili, si oglejte v videu ali pa odgovore preberite. . O čem vse so (že) razmišljali mladi in politiki, si oglejte tukaj. . Videoposnetke bomo objavljali vsak dan do konca kampanje. Sodelovalo je 17 za sodelovanje prijavljenih strank, vsaka je zastopana v treh vsebinskih sklopih.

Volilna pravica pri 16 letih. Torej da ali ne?

Lev, 23 let

Trenutno imamo težave že s tem, da nihče ne glasuje že v skupini od 18. do 25. leta starosti. Da bi povečali to skupino od 16 do 25 let, se mi zdi nesmiselno. Najprej je treba poskrbeti, da bomo mi, ki smo trenutno mladi, glasovali, potem pa se lahko pogovarjamo o razširitvi te skupine.

Anže Jesenek – Piratska stranka Slovenije

Vsekakor. S tehnološkim napredkom in vse več informacijami, ki jih imamo na dlani tudi prek spleta, so mladi vedno bolj izobraženi. Seveda pa gre to z roko v roki z reformo in izboljšanjem izobraževalnega sistema v Sloveniji. Volivec ni samo številka, ni samo oseba, ampak je izobražena oseba. Človek, ki je izobražen o tem, kako se odloča in kaj so pravilne informacije, kako jih predelati in kako jih "sprocesirati" ter uporabiti v svojo korist ... to mora obvladati, da lahko dobro voli. Torej človek, ki je pri 16. letu starosti v izobraževalnem sistemu primerno izobražen na take načine, bo vsekakor tudi dober volivec.

Jasmina Opec Vöröš – SLS

Najprej bi morali uvesti v šolski sistem državljansko vzgojo in mlade izobraziti o samem sistemu v Sloveniji, jim predstaviti politično kulturo, naš sistem in potem v naslednjem koraku je tudi razmislek o volilni pravici pri 16 letih.

Jernej Štromajer – SD

Da, ker, če lahko pri 16 že voziš avtomobil in plačuješ davke, ni nobenega razloga, da ne bi soustvarjal tudi svoje prihodnosti in glasoval o svojih odločevalcih v prihodnosti.

Simon Zajc – SMC

Da. Lahko dam za in proti argumente, da ne bom obtožen, da sem samo za. Da, zagotovo, ker mladi pri 16 že vedo dovolj, se znajo odločati, marsikdaj razmišljajo bolje kot starejši, manj obremenjeno. Morda je edina slaba stran, kako motivirati mlajše, ker imamo že pri 18, 19 let starih težave s tem, kako jih motivirati, da gredo na volitve. Ampak vsekakor pa da.

Tomislav Pirjevec – GAS – Gospodarsko Aktivna Stranka

Volilna pravica pri 16 letih je morda malo prezgodnja. Najprej upoštevajmo to, da je posameznik zdaj polnoleten pri 18 letih in se mora od takrat zavedati tudi svoje odgovornosti. Če se zakonsko spremeni, da je odgovoren že pri 16 letih, potem se strinjam z volilno pravico pri 16 letih.

Aleksandra K. Kovač