"Mladost države je lahko tudi prednost"

Brglez: Dan samostojnosti nosi sporočilo vizije, verjetja, odločenosti in enotnosti

22. december 2017 ob 20:04,

zadnji poseg: 22. december 2017 ob 21:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar je na osrednji državni proslavi pred torkovim dnevom samostojnosti in enotnosti poudaril, da v mednarodnih povezovanjih ne smemo nikoli pozabiti ali zanemariti priborjene samostojnosti.

Cerar, ki je bil osrednji govornik na proslavi v ljubljanskem Cankarjevem domu, je še dodal, da s plebiscitom izkazana enotnost in posledično priborjena samostojnost ostajata naši skupni, temeljni vrednoti. Cerar verjame, da si moramo ob sleherni resnejši preizkušnji močno prizadevati za tako prepričljivo enotnost kot takrat.

Po njegovih besedah bo Slovenija, ki je za dobrososedske odnose, tudi "nepopustljivo vztrajala" z nogami trdno na naših mejah. Ponovil je, da arbitražno odločitev spoštujemo in jo bomo izvajali. Zagotovil je, da bodo poskrbeli za vsakega posameznika, na katerega bo vplivala arbitražna odločba. "Vedeti, kje je meja, a živeti, kot da je ni - tudi to bi moral biti moto 21. stoletja," je dejal.

Naša mladost je naša prednost

Slovenija se po Cerarjevi oceni v razpravo o prihodnosti Evrope in sveta vključuje predvsem s poudarkom na pametnem gospodarskem razvoju, krožni ekonomiji, obnovljivih virih, zeleni državi ter zdravi in aktivni družbi. Do teh ciljev pa po besedah premierja vodijo vlaganje v znanost, solidarno razvijanje šolstva in zdravstva, posluh za kulturo in drznost za umetnost, bitka za človekove pravice in spoštovanje okolja ter sozvočje varnosti in svobode.

"Ko danes sedimo za mizo z najpomembnejšimi svetovnimi voditelji, si lahko prav zaradi naše mladosti privoščimo vprašanja, ki jih včasih starši ali stari starši za mizo raje ne bi slišali. Prav zaradi tega smo včasih morda celo bolje pozicionirani, da našo samostojnost in samosvojost naredimo za zastavek enotnosti močnih in mogočnih," je še dejal Cerar.

Pred proslavo slavnostna seja

Že pred proslavo je Cerar pripravil sprejem za svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo.

Dan samostojnosti in enotnosti je zaznamoval tudi državni zbor s slavnostno sejo. Predsednik državnega zbora Milan Brglez je ob tem poudaril, da ta praznik za Slovence nosi sporočilo vizije, verjetja, odločenosti in enotnosti. Prav enotnost je vodila k "samostojni državi in oblikovanju podlag za novo, demokratično državno ureditev". "26. december je in bo za vedno vtisnjen v zavest naroda," je še poudaril Brglez.

Program proslave pripravila člana dua Silence

Program državne proslave z naslovom Uglaševanje - Koncert za dvomilijonski orkester s sodelavci sta pripravila člana dua Silence Boris Benko in Primož Hladnik. Poleg njiju sta na odru Gallusove dvorane nastopila simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija pod vodstvom dirigenta Tomislava Fačinija, s solistoma - tolkalko Petro Vidmar in violončelistom Igorjem Mitrovićem.

Nastopila sta tudi pianist Igor Vićentić ter letošnji Borštnikov nagrajenec za mladega igralca in večkratni prvak ter državni rekorder v recitiranju števila pi Nik Škrlec. Umetniški del programa so si ustvarjalci zamislili kot združitev kulture in znanost, brez katerih si je nemogoče predstavljati nacionalno identiteto in neodvisnost. Proslave so se udeležili številni visoki gostje političnega, družbenega in verskega življenja ter diplomacije, med njimi predsednik DZ Milan Brglez in predsednik republike Borut Pahor. Slednji je na slavnostni seji DZ pred proslavo danes tudi zaprisegel pred sobotnim nastopom drugega predsedniškega mandata.

Plebiscit o samostojnosti

Plebiscit o samostojni Sloveniji je 23. decembra 1990 potekal na podlagi zakona o plebiscitu, ki je bil na začetku decembra v skupščini, predhodnici zdajšnjega državnega zbora, sprejet z 203 glasovi. Nihče ni bil proti, štirje poslanci pa so se vzdržali. Plebiscitarno vprašanje je bilo: "Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?"

Na plebiscitu je glasovalo 93,2 odstotka vseh volilnih upravičencev, od katerih se jih je za osamosvojitev izreklo 95 odstotkov. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri, ko so prešteli okoli 60 odstotkov glasov. Predsednik Demosa Jože Pučnik je takrat izrekel znameniti stavek, da Jugoslavije ni več in da gre zdaj za Slovenijo.

Izide plebiscita so uradno razglasili čez tri dni, zato vsako leto 26. december zaznamujemo kot dan samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik in dela prost dan.

Posnetek celotne proslave

