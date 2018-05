Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Andrej Čuš je predsednik stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

MMC Klepet: Andrej Čuš (Andrej Čuš in Zeleni Slovenije)

Klepet s predstavniki političnih strank v predvolilni kampanji

14. maj 2018 ob 08:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gost MMC-jeve spletne klepetalnice v okviru predvolilne kampanje bo ob 9.00 predsednik stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije Andrej Čuš.

V MMC-jevi spletni klepetalnici lahko strankam, ki so se prijavile za sodelovanje na MMC-ju v okviru predvolilne kampanje, vprašanja o programih, kandidatih, vizijah in obljubah zastavljate uporabniki. S klepeti začenjamo 14. maja in v dveh tednih bomo izprašali 20 strank in list, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

Vabljeni k sodelovanju z zastavljanjem vprašanj.

Gregor Cerar