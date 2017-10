Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Predsedniški kandidat Boris Popovič Foto: BoBo Dodaj v

MMC-klepet: Boris Popovič

Klepet s kandidati za predsednika republike

5. oktober 2017 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

V MMC-jevi spletni klepetalnici bo ob 14. uri gost kandidat za predsednika republike Boris Popovič.

Boris Popovič je župan občine Koper in državni svetnik, naloge župana opravlja že od leta 2002 in je na lokalnih volitvah štirikrat zapored premagal svoje protikandidate. Pred politično kariero se je preizkusil v vlogi podjetnika, saj je izdeloval drsna vrata, prodajal oblačila lastne trgovske znamke in upravljal nekaj gostinskih lokalov. Njegove mandate pa so zaznamovali tudi številni sodni postopki, saj je bil ovaden zaradi sumov davčne utaje, zlorabe položaja, razžalitve in uničenja listin.

Popovič v okviru svoje kampanje poudarja, da ima predsednik "države kar nekaj pooblastil in kar nekaj moči, tako formalne kot neformalne. To je treba izkoristi in imeti nekoga, ki to zna in hoče narediti iz Slovenije uspešno državo." Vse, kar vas v zvezi z njegovo kandidaturo in načrti za predsedniško funkcijo zanima, pa ga boste lahko vprašali ob 14. uri v spletni klepetalnici MMC.

V sklopu kampanje na letošnjih predsedniških volitvah bomo v MMC-jevi spletni klepetalnici gostili kandidate in kandidatke za predsednika republike.

L. L.