MMC-klepet: Suzana Lara Krause

Klepet s kandidati za predsednika republike

13. oktober 2017 ob 08:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gostja MMC-jeve spletne klepetalnice bo ob 10. uri kandidatka stranke SLS za predsednico republike Suzana Lara Krause.

Zunajparlamentarna stranka SLS-a se je v predsedniško tekmo podala s profesorico slovenščine in ruščine Suzano Laro Krause.

"V SLS-u smo se odločili za kandidatko, ki pooseblja prenovo stranke in predstavlja svež poganjek na starih koreninah. Suzana Lara Krause predstavlja sodobno širino, prav tako pa zmernost in tradicionalne vrednote Slovenske ljudske stranke. Kot predsednica bo znala v ključnih trenutkih izkazati razumevanje in pokazati smer narodu, znala bo biti moralni kompas, ki ga danes pogrešamo," je ob predstavitvi njene kandidature predsednik SLS-a Marko Zidanšek pojasnil, zakaj bi bila primerna za predsednico Slovenije.

Vabljeni k sodelovanju v klepetu.

G. C.