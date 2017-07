MMCdebata: "Če je to vredno 1,2 milijona, je 2. tir še zelo poceni."

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 11 glasov Ocenite to novico! Postavitev spomenika vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam je določila novela zakona o vojnih grobiščih leta 2009. Foto: Žiga Živulović ml./Bobo Pot v nacionalno in politično svobodo je bila dolga, prepojena z odtekajočim življenjskim sokom in grenkimi žalostnimi solzami. Ob njej so na eni ali drugi strani poti ali pozabljeno daleč od nje ostajale žrtve. Zdaj smo odmeve vseh njihovih trpečih duš končno simbolno poklicali k zadoščenju, pokoju in spokoju na skupnem mestu. In zdi se mi, kot bi od njih slišal docela iskren apel – nikoli več vojne, nikoli več bratomorne vojne. Kot bi odzvanjali Prešernovi verzi. Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo. Borut Pahor Strašno sem ponosen, da sem Slovenec. Ne zato, ker bi čutil večvrednost v primerjavi z drugimi narodi. Marveč zato, ker ne čutim absolutno nikakršne manjvrednosti, je na slovesnosti v govoru dejal predsednik republike Borut Pahor. Foto: Borut Živulović/BoBo Ti, naš Bog, si gospodar živih in mrtvih; z besedo kesanja Te prosimo odpuščanja za vse smrti, ki so jih drug drugemu povzročili ljudje. Ker si do vseh usmiljen, te ponižno prosimo, naj vsi, za katere ti izrekamo svoje molitve, zaradi tvoje dobrote dosežejo odpuščanje svojih grehov, se srečni veselijo nad teboj in te hvalijo brez konca. Slovenskemu narodu pa nakloni spravo in mir, da se takšno nasilje ne bo nikoli več ponovilo. Stanislav Zore Državnemu delu prireditve s kratkim kulturnim programom je sledila molitev za žrtve, ki jo je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Foto: Borut Živulović/BoBo Na spomeniku je zapisana prva kitica pesmi Otona Župančiča, posvečene narodnim herojem, ki jo je pesnik v rokopisu iz leta 1949 zapisal v obliki: "Domovina je ena / nam vsem dodeljena, / in eno življenje, / in ena smrt." Foto: Žiga Živulović ml./BoBo VIDEO Pahor: Novi spomenik vabi... VIDEO Odkritje spomenika vsem ž... VIDEO Odkrili spomenik vsem žrt... VIDEO Spomenik vsem žrtvam vojn VIDEO Odprli bodo spomenik žrtv... Sorodne novice Pahor: Spomenik vabi k razmišljanju. A vsak naj ravna po svoji vesti in svobodno. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

#MMCdebata: "Če je to vredno 1,2 milijona, je 2. tir še zelo poceni."

65. MMC-debata po postavitvi spomenika vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam

16. julij 2017 ob 06:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Neko lepšo skulpturo bi si res lahko omislili za ta denar," je bil le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih bralcev na postavitev spomenika vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam.

Ob začetku slovesnosti v Ljubljani je državna delegacija k spomeniku položila venec. Predsednika Boruta Pahorja so pri tem spremljali predsednik državnega zbora Milan Brglez, premier Miro Cerar in predsednik državnega sveta Mitja Bervar ter tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman in namestnica generalnega direktorja policije Tatjana Bobnar.

Državnemu delu prireditve s kratkim kulturnim programom je sledila molitev za žrtve, ki jo je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Kulturni program je pospremila slovenska himna v izvedbi Policijskega orkestra in Orkestra Slovenske vojske, Slovenski oktet pa je izvedel pesmi Ko mene več ne bo in domoljubno Slovenec sem.

Na spomeniku kitica Otona Župančiča

Postavitev spomenika vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam je določila novela zakona o vojnih grobiščih leta 2009. Na spomeniku je zapisana prva kitica pesmi Otona Župančiča, posvečene narodnim herojem, ki jo je pesnik v rokopisu iz leta 1949 zapisal v obliki: "Domovina je ena / nam vsem dodeljena, / in eno življenje, / in ena smrt." Postavitveni prostor za spomenik so štirje predsedniki odprli junija 2015. Naročnik javnega natečaja za izbiro spomenika in investitor postavitve je bilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vrednost investicije je nekaj več kot 1.248.000 evrov.

Pahor upa, da spomenik ne bo tarča vandalizma

V parlamentarnih strankah so sicer različno označili vlogo spomenika. Večina mu je pripisala simbolni pomen, a opozorila, da spomenik sam po sebi še ne pomeni sprave. Posebej kritični do spomenika so v SDS-u in Levici. Predsednik SDS-a Janez Janša mu je pripisal "novo izkrivljanje resnice", poslanka Levice Violeta Tomić ga je označila za "spomenik političnega oportunizma". Predsednik Pahor je v preteklih dneh večkrat opozoril, da z razlikami v stališčih politike do spomenika in sprave ni nič narobe, če se zaradi njih ne sovražimo. Izrazil je upanje, da spomenik ne bo postal predmet vandalizma.

Mitja Lisjak