#MMCdebata: "Gospod predsednik, pričakovanja so eno, resničnost pa drugo"

100. MMC-debata o ukrepih Avstrije na meji s Slovenijo

7. julij 2018 ob 07:11

Ljubljana,Dunaj - MMC RTV SLO, STA

"Med turistično sezono morajo naši policisti temeljito pregledati vsak avtomobil in vse potnike, ki iz Avstrije vstopajo v Slovenijo," je bil le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na poostren nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo.

Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo je trenutno žal potreben, poudarja avstrijski kancler Sebastian Kurz v odzivu na slovenske kritike, da je ta nadzor neutemeljen.

Naš cilj je Evropa brez notranjih meja, ki pa bo mogoča le, če bomo zagotovili delujoče zunanje meje, je še dodal v pogovoru s skupino bruseljskih dopisnikov na Dunaju.

Krepitev meje pomeni več kadrov v Frontexu

Kurz ob tem ponavlja dobro znano avstrijsko stališče, da bo mogoče nadzor na notranjih mejah odpraviti šele, ko bo zagotovljen ustrezen nadzor na zunanjih mejah. Konkretnih razlogov za ohranjanje nadzora na tej notranji schengenski meji pa ni navedel. Na vprašanje, kakšni konkretno so načrti glede krepitve zunanje meje in ali gre za zunanjo schengensko mejo ali zunanjo mejo EU-ja, je avstrijski kancler odgovoril, da krepitev zunanje meje pomeni več kadrov v evropski agenciji za meje Frontex in da je treba delati tako na schengenski meji kot na meji Unije, zlasti v Sredozemlju.

Pahor pričakuje, da se bo Avstrija odrekla ukrepom

Medtem so predsedniki Slovenije, Avstrije in Hrvaške na srečanju v Goriških brdih spregovorili o vrsti vprašanj, vključno s predsedovanjem Avstrije Svetu EU-ja, prihodnostjo EU-ja in migracijami. Vsi trije predsedniki prav tako podpirajo nedavne sklepe vrha EU-ja, da je treba okrepiti nadzor na zunanjih mejah Unije. Pahor pa je ob tem opozoril, da bi lahko imeli kakršni koli enostranski ukrepi glede migracij učinek domin. To bi bilo po njegovih besedah nevarno tako za EU kot tudi za krhanje zaupanja med državami, ki bi same začele iskati rešitve za težave, ki jih ne zmorejo rešiti same. Ob tem je poudaril, da Slovenija dobro nadzoruje zunanjo schengensko mejo, zato ne vidi razloga, da bi Avstrija okrepila nadzor na skupni meji. "Slovenija kot sosednja država (...) utemeljeno pričakuje, da se bo Dunaj odrekel ukrepom," je dejal.

Mitja Lisjak