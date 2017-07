#MMCdebata: "Hrvati so v taktični prednosti. Ne rabijo storiti ničesar, in tudi ne bodo."

64. MMC-debata o nadaljevanju dogajanja glede odločitve arbitražnega sodišča

8. julij 2017 ob 06:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

"Hrvati so potisnjeni v kot, sedaj si ne smemo privoščiti nekih nepremišljenih korakov," je bil le eden od številnih komentarjev MMC-jevih bralcev na odločitev arbitražnega sodišča, ki še vedno dviga prah.

Slovenski politični vrh je na vrhu pri premierju dr. Miru Cerarju izrazil trdno odločenost za enotno spoštovanje arbitražne sodbe in njeno implementacijo v dialogu s Hrvaško ter ob obveščanju Evropske komisije.

#MMCdebata

MMC-jeva debata je rubrika, v kateri na MMC-ju vsak teden izpostavljamo najodmevnejše komentarje uporabnikov našega portala.



Po besedah premierja Cerarja so predsedniki parlamentarnih strank in predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ-ja Milan Brglez ter predsednik DS-ja Mitja Bervar v konstruktivni razpravi presodili, da mora biti Slovenija v procesu implementacije odločna, a preudarna.

Vsak korak moramo temeljito premisliti

"Vsak korak moramo temeljito premisliti, ga sprejeti premišljeno in vseskozi vzdrževati dialog s Hrvaško v duhu dobrososedskih odnosov," je po srečanju slovenskega političnega vrha povedal Cerar. Po njegovih besedah so poudarili tudi pomen odločbe arbitražnega sodišča za širšo regijo, posebej za države Zahodnega Balkana. Pojasnil je, da je želel danes doseči potrditev in utrditev politične enotnosti glede spoštovanja arbitražne odločbe in njene uveljavitve. Razgovor je označil za konstruktiven ter zagotovil, da bodo srečanja nadaljevali, ko bo prišlo do novih dejstev in okoliščin, s katerimi jih bo želel seznaniti.

Pahor: Zaradi hrvaškega stališča ne bo lahko

Predsednik republike Borut Pahor je po srečanju poudaril, da je treba uveljavitev razsodbe arbitražnega sodišča doseči na miren način in s pogovori. "Imamo enkratno priložnost, da enkrat za vselej zapremo to poglavje. Ne bo lahko zaradi stališča hrvaške države, vendar pa mislim, da je s potrpežljivo in modro politiko to mogoče storiti tako, da se bomo potem vsi čutili zadovoljne, ker je bilo to vprašanje enkrat za vselej na osnovi sodišča, ki ga je določil arbitražni sporazum, sprejeto in rešeno," je dejal Pahor in izrazil prepričanje, da katera koli odločitev prej ali pozneje glede rešitve meje s Hrvaško ne bi bila za Slovenijo ugodnejša od te, ki jo je Slovenija dosegla z arbitražnim sporazumom. Pahor je priznal, da bo uveljavitev razsodbe sodišča velik in zahteven problem ob zavedanju, da Hrvaška uradno razsodbe arbitražnega sodišča ne upošteva. Uveljavitev razsodbe arbitražnega sodišča pa je mogoče doseči "mirno, s pregovori, preudarno in tako, da se ohranita mir in varnost in se okrepi zaupanje ter dobrososedstvo na dolgi rok".





Mitja Lisjak