#MMCdebata: "Ko gre za oblast, se pozabi na načelnost"

103. MMC-debata o začetku pogajanj med LMŠ-jem in Levico

29. julij 2018 ob 17:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Levica bo mojem mnenju ne bo vstopila v vlado, bo pa dajala tiho podporo sredinski Šarčevi vladi," je bil le en od številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na začetek pogajanj LMŠ-ja in Levice.

Predsedniki peterice sredinskih strank so v četrtek začeli koalicijske pogovore z Levico. Tako v LMŠ-ju kot Levici priznavajo, da so vsebinska razhajanja med njimi velika in bo v pogajanja treba vložiti precej napora.

A so po njihovem mnenju pogovori smiselni, zato se bodo poskusili v dobrem tednu dni uskladiti o vsebini koalicijske pogodbe.

Za dosego cilja bo vložen ves napor

Za pogajalsko mizo so najprej sedli predstavniki LMŠ-ja in Levice, ki so se jim pozneje pridružili tudi predsedniki SD-ja, SMC-ja, SAB-a in DeSUS-a, ki si pod okriljem predsednika LMŠ-ja Šarca prizadevajo za oblikovanje koalicije. "Smo v fazi, ko lahko rečemo, da gre za začetek pogajanj šestih strank," je po srečanju v izjavi za medije dejal Šarec. Sestanek je po njegovih besedah pokazal, da so pogovori med njimi smiselni in se vsi strinjajo z začetkom pogajanj. "Če bi danes ugotovili, da smo tako narazen, da nima smisla, bi šli vsak svojo pot," je dejal Šarec. Ker pa tega niso ugotovili, bodo vložili ves napor za dosego cilja, torej oblikovanje vlade, pri čemer računajo na drugi krog iskanja kandidata za mandatarja za sestavo vlade.

Kritika Levice na osnutek pogodbe

V Levici so sicer predvsem izrazili kritiko osnutka koalicijske pogodbe, ki so jo od LMŠ-ja prejeli v sredo, saj se z nekaterimi vsebinami absolutno ne strinjajo. Menijo, da je fiskalno nevzdržna, saj ne vsebuje prihodkovnega dela, pač pa le kup nepotrebnih odhodkov, kot so povišanje sredstev za vojsko. "V zelo kratkem obdobju se moramo uskladiti za precej drugačno koalicijsko pogodbo," je poudaril. O kadrovskem razrezu potencialne prihodnje vlade se po njegovih besedah danes niso pogovarjali, saj je zanje predpogoj vsebinska usklajenost. Le v takšnem primeru bi namreč lahko prevzeli odgovornost za sodelovanje v vladi, je poudarilo prvo ime Levice Luka Mesec.

Mitja Lisjak