#MMCdebata: Minimalna plača ni rešitev. Boljša bi bila minimalna urna postavka."

77. MMC-debata o dvigu minimalne plače in odkupu Mercatorja

28. oktober 2017 ob 06:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Sem za zvišanje minimalne plače in za znižanje podpore za nezapooslene, ki se ne želijo zaposliti," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na začetek kampanje Dvignimo plače, ki jo je začela Levica.

V zadnjem času je Levica zelo aktivna na politični sceni. Odločila se je za predlog vladi, naj pripravi načrt za nakup in sanacijo Mercatorja. Poslanec Levice Luka Mesec je ocenil, da bi za nakup lahko odšteli 200 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja.

Obenem bo Levica zbirala tudi podpise za dvig minimalne plače na 700 evrov. "Če je vlada Boruta Pahorja lahko v času gospodarske krize povišala minimalno plačo za 136 evrov bruto, potem ni razloga, da tega ne bi naredili tudi zdaj, ko smo v konjunkturi," je dejal Mesec.

Težave z zdajšnjo definicijo plač

V Levici namreč predlagajo tri spremembe pri ureditvi minimalne plače. Poleg dviga minimalne plače na znesek 700 evrov neto predlagajo tudi spremenjeno usklajevalno formulo za minimalno plačo in določbo, da nobena osnovna plača ne more biti manjša od minimalne. Za omejitev zneska osnovne plače z zneskom minimalne plače so se v Levici odločili zaradi težav s trenutno veljavno definicijo plač, po kateri je minimalna plača opredeljena kot najmanjše izplačilo in ne kot najmanjša osnova. "Zato imamo primere, ko so v panožnih kolektivnih pogodbah osnove za plačo pri 400 evrih ali še manj, nato pa se do zneska 613 evrov neto pride z dodatki na delovno dobo ali drugimi dodatki," je izpostavil Mesec. Mesec ob tem dodaja, da je to slabo za posameznika, saj v prihodnosti lahko pričakuje slabo pokojnino, kot tudi za proračun, saj so dodatki drugače obdavčeni kot plača.

Mercator za približno 200 milijonov evrov?

Levica je tudi predlagala sklic seje odbora DZ-ja za finance in monetarno politiko. Ta bo predvidoma odločal o predlogu, naj vladi, ta pa Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), naloži pripravo načrta za odkup Mercatorja in njegovo sanacijo. Vlada pa naj preuči še možnost dolgoročnega preoblikovanja Mercatorja v zadrugo v lasti slovenskih dobaviteljev, je poudaril Mesec, vodja strankinih poslancev. Mesec je ocenil, da bi država Mercator lahko kupila za približno 200 milijonov evrov in ga v roku šestih let prestrukturirala. Ta znesek bi bil po njegovih navedbah mnogo nižji od potencialne gospodarske škode, če bi Mercator ugasnil, ki so jo ocenili na od 200 do 300 milijonov evrov letno.

Mitja Lisjak