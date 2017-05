Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mednarodni praznik dela se v Sloveniji praznuje tudi 2. maja, kar je posebnost znotraj Evropske unije. Foto: Miloš Vujinović/BoBo VIDEO Prazničen 2. maj VIDEO Številni Slovenci izkoris... VIDEO Še en prazničen dan za Sl... VIDEO Prvi maj v znamenju kreso... VIDEO Kresovi, budnice in politiki VIDEO Kresovanja in praznovanja... VIDEO Kresovanje na Rožniku VIDEO Praznik dela bodo zaznamo... VIDEO 1. maj: "Delavske pravice... VIDEO Proslave v znamenju delav... VIDEO Odmevale so prvomajske budnice Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

#MMCdebata: "Prinesite denar iz davčnih oaz nazaj, pa bomo imeli celo leto praznike"

58. MMC-debata ob prazniku dela

6. maj 2017 ob 07:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Meni čisto paše biti doma in si nabrat novih moči v prvem četrtletju. Ne živim zato, da delam, ampak delam, da lahko živim," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na praznik dela.

Mednarodni praznik dela se v Sloveniji praznuje tudi 2. maja, kar je posebnost znotraj Evropske unije.

#MMCdebata

MMC-debata je rubrika, v kateri na MMC-ju vsak teden izpostavljamo najodmevnejše komentarje uporabnikov našega portala.



Za praznik dela nikjer v Evropski uniji razen v Sloveniji nimajo dveh dela prostih dni, v Evropi pa je 2. maj kot podaljšek 1. maja dela prost dan le še v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini in Ukrajini.

Izgubili - in znova dobili 2. januar

Leta 2012 je takratna vlada ob ukinitvi 2. januarja kot dela prostega dne v predlogu zakona za uravnoteženje javnih financ predlagala tudi ukinitev dvodnevnega praznovanja praznika dela. Vendar so sindikati temu nasprotovali, tako da je bil kot dela prost dan ukinjen le 2. januar, medtem ko je 2. maj ostal dela prost dan. A konec lanskega leta je na predlog največje parlamentarne stranke SMC državnozborska večina kljub negodovanju delodajalcev in ob opozorilih, da gre za predvolilni bombonček, vrnila 2. januar na seznam dela prostih dni.

Močnik: Kapitalizem mogoče že v končni krizi

Na MMC-ju smo opravili intervju z Josipom Rastkom Močnikom, dolgoletnim profesorjem na Filozofski fakulteti v Ljubljani. "Praznik dela bo aktualen, vse dokler se človeštvo ne bo osvobodilo od dela. Prvi pogoj za osvoboditev od dela pa je odprava izkoriščanja - se pravi odprava kapitalizma. V sodobni družbi kapitalistični razred in njegovi pomagači povečujejo izkoriščanje, napadajo delavske pravice in ostanke socialne države. Kapitalistični sistem že od začetka krize v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja poskuša znova vzpostaviti ravnotežje, a se mu ne posreči. Profite lahko ohranja samo še z zniževanjem mezd. Razredni boj se zaostruje, kapitalizem je mogoče že v končni krizi," je v pogovoru z Gorazdom Kosmačem med drugim dejal Močnik.

Mitja Lisjak