Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Predsednik republike Borut Pahor je napovedal, da bo Janezu Janši poveril mandat za sestavo vlade. Pogovori o mogočih koalicijah med parlamentarnimi strankami sicer že aktivno potekajo. Foto: BoBo VIDEO Kaj o sestavljanju koalic... VIDEO Koalicijska kombinatorika... VIDEO Bo Šarec s koalicijo preh... VIDEO Pahor namerava mandatarst... VIDEO Janša neformalno pri Pahorju VIDEO Srečanje Janša – Pahor VIDEO Dvomi zunajparlamentarnih... VIDEO Kdo vse je ostal pred vra... VIDEO Kdo bo sestavil novo vlado? VIDEO Janša: Brez SDS-a ni vlade VIDEO Odstopi zaradi slabih rez... VIDEO Poraženci nedeljskih volitev VIDEO Uradni izid volitev do ko... Dodaj v

#MMCdebata: "Programi, ki so jih stranke pred volitvami predstavljale, so kar naenkrat postale postranska dejavnost."

98. MMC-debata po neformalnem srečanju Pahorja in Janše

9. junij 2018 ob 15:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Medtem ko bosta neformalno kofetkala in zabijala dragoceni čas, se bodo drugi zares dogovarjali, kako naprej," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na neformalno srečanje Pahor–Janša.

Predsednik republike Borut Pahor je napovedal, da bo Janezu Janši, predsedniku zmagovalne stranke na volitvah, poveril mandat za sestavo vlade.

Če bi se izkazalo, da obstaja kakšna druga večina, pa Janša mandata ne bo sprejel. Predsednik drugouvrščenega LMŠ-ja Marjan Šarec je na novoizvoljene stranke, z izjemo SDS-a, naslovil vabilo k sodelovanju.

Namera o poveritvi mandata

Da mu namerava poveriti mandat, je Pahor obvestil Janšo na četrtkovem neformalnem pogovoru. Po predsednikovi oceni bi bilo najbolje, če zmagovalcu volitev uspe tudi sestaviti vlado. "Seveda vlado lahko sestavi tudi kdo drug, a iz izkušenj vemo, da je to druga najboljša možnost," je dodal. Pri tem je stranke in njihove voditelje pozval, naj ne glede na politične razlike ali prav zaradi teh razlik ta postopek poteka v duhu dialoga. Pahor je na novinarsko vprašanje pojasnil, da če bi se izkazalo, da neka druga večina, mimo Janše in SDS-a, izkazuje sposobnost, da oblikuje vlado s potrebno podporo poslancev, se bo Janša znova oglasil pri njem in tudi uradno ne bo sprejel mandatarstva. Janša je to potrdil in dodal, da nima smisla zavlačevati z neko proceduro, če se izkaže, da ima nekdo drug večino za sestavo vlade, saj se s tem nič ne pridobi.

Povabilo vsem strankam

V SDS-u so z rezultati volitev, na katerih so jim volivci zaupali 25 poslanskih sedežev, zadovoljni, res pa je, da je tokrat v DZ prišlo devet strank. Takšna situacija po Janševih besedah narekuje pristop, pri katerem so k oblikovanju vladne koalicije povabljene vse stranke. Tako bo tudi ravnal, če mu bo formalno podeljen mandat za sestavo vlade. Vsi bodo dobili vabilo z nekaterimi programskimi izhodišči. "Skušali bomo sestaviti koalicijo za Slovenijo, ne koalicije proti Marjanu Šarcu, Dejanu Židanu ali Miru Cerarju," je poudaril. Formalni pogovori po njegovih besedah za zdaj ne potekajo, ker za to ne obstajajo formalne možnosti. O neformalnih pogovorih, ki potekajo, pa ni želel javno razpravljati. Po Janševi oceni je namreč najslabše, če se koalicije sestavljajo pred televizijskimi kamerami, saj potem v ospredju niso programska izhodišča in vsebina, ampak všečnost in kampanja za naslednje volitve.

Mitja Lisjak