Na tem področju ni bilo nobenega premika v 15 letih. Tu je treba reči, da tudi Cerkev ni naredila svojega. Država nas ne bo silila k reševanju teh vprašanj, če mi ne bomo naredili prvih korakov. To so objektivni pravni problemi, ki jih je treba reševati za normalizacijo naše družbe. A so še drugi, ki zadevajo človeka v njegovem jedru. Kardinal Franc Rode o nadaljevanju prizadevanj Slovenije in Svetega sedeža za reševanje odprtih vprašanj glede pastoralnega dela v vojski, policiji, zaporih in bolnišnicah.

#MMCdebata: "Samo to bom rekel: Zvon ena in Zvon dve"

90. MMC-debata po nagovoru kardinala Rodeta v Rimu

10. marec 2018 ob 09:35

Ljubljana,Rim - MMC RTV SLO, STA

"Če se pa Cerkev sistematično sama strelja v koleno," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na izjavo kardinala Franca Rodeta, da smo priča "sistematičnemu negativnemu prikazovanju Cerkve."

Slovenski škofje so s slovesno mašo v baziliki sv. Petra v Rimu, daroval jo je kardinal Franc Rode, sklenili obisk na vatikanskih ministrstvih. Vrhunec obiska je bilo četrtkovo srečanje s papežem.

Kardinal Rode je v nagovoru med drugim izrazil zaskrbljenost zaradi sekularizacije slovenske družbe, upadanja števila krstov in duhovniških poklicev, pa tudi zaradi "trdovratnega sovraštva do Cerkve in vernikov".

Tako negativnega odnosa v Evropi "ni nikjer"

"A pri nas je nekaj posebnega, česar drugod ne zasledimo: trdovratno sovraštvo do Cerkve in do vernikov, ki ga je pol stoletja podpihovala partija in se izraža zlasti v nekaterih medijih. Kot je nedavno dejal eden naših škofov: 'Tako negativnega odnosa do Cerkve, kot je pri nas, ni skoraj nikjer v Evropi.' Priča smo sistematičnemu negativnemu prikazovanju Cerkve. In to vpliva na ljudi, ki se tudi zaradi tega težje odločajo za prejem zakramentov in za verouk," je pojasnil Rode.

"Šola mlade vodi v ateizem"

Rode se je dotaknil tudi slovenskih šol. "Drugi značilen slovenski problem je šola, ki dejansko vodi mlade v brezbrižnost, če ne v ateizem. Naša šola je ena redkih, ki odstopa od standardov večine evropskih držav in otrokom ne zagotavlja vzgoje v skladu z verskim prepričanjem staršev. Vse to iz sovraštva do krščanstva in starih predsodkov do vere in Cerkve. Ta šola nadaljuje staro komunistično prakso, ki mlade vodi v ateizem, ko vero predstavlja kot nekaj, kar je preseženo, nekoristno in celo škodljivo za človeka," je še povedal in dodal: "Drugi narodi, ki so se rešili komunizma, so te težave že davno rešili. Morali bi imeti malo več poguma in samozavesti in stvari bi se premaknile."

Mitja Lisjak