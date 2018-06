#MMCdebata: "Tile rezultati so super podlaga za povolilni kaos"

97. MMC-debata po parlamentarnih volitvah 2018

4. junij 2018 ob 09:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Bedno ... čaka nas obdobje politične nestabilnosti, ki bo imela za Slovenijo širše negativne posledice," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na izid parlamentarnih volitev v Sloveniji.

Na volitvah v DZ je največ volivcev obkrožilo SDS, ki je prejel okoli 25-odstotno podporo. V DZ se je sicer uvrstilo rekordnih devet strank.

Poleg SDS-a še LMŠ, SD, SMC, Levica, NSi, Stranka Alenke Bratušek, DeSUS, veliki povratnik je SNS Zmaga Jelinčiča. Sledili so že prvi odstopi, v strankah pa so z mislimi pri oblikovanju koalicije.

Janša odprt za dialog

Prvak zmagovalnega SDS-a Janez Janša, ki bo tokrat imel tretjič priložnost sestaviti vlado, je napovedal, da bo na pogovore povabil vse stranke, ki so se prebile v DZ. Tem strankam sporoča, naj s sabo prinesejo svoj program, da se bodo začeli pogovarjati o realnih stvareh. "Pripravljeni smo se resno pogovarjati na osnovi programa," pravi. Poudaril je, da so pred "Slovenijo časi, ko potrebujemo sodelovanje". "Naša vrata so za pogovore in koalicijo odprta kot vedno, ko je SDS sestavljala vlado. V naših koalicijah in vladah so vedno sodelovali tisti, ki so bili pripravljeni delati za dobro Slovenije," je dejal v prvem nastopu po objavi izidov.

Erjavec ostal pred vrati DZ-ja

Kot kaže, sta osmoljenca tokratnih volitev stranka DeSUS in njen predsednik Karl Erjavec. Stranki se je z manj kot petodstotno podporo uspelo uvrstiti na predzadnje mesto med strankami, ki so prestopile parlamentarni prag, medtem ko Erjavec sploh ni prišel v DZ. "V politiki je tako, da doživljaš velike zmage, lahko pa tudi poraze," je dejal Erjavec in priznal, da je to zanj osebni poraz. Glede svojih prihodnjih korakov pa je dejal, da je treba počakati na to, da bodo sklicani organi stranke. "Ne skrbite, bom že sprejel prave odločitve," je dejal.

Mitja Lisjak