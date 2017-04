#MMCdebata: "Tisti, ki se vozijo v službo čez mejo, lahko dajo kar odpoved"

56. MMC-debata o zastojih na schengenski meji

15. april 2017 ob 07:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Če so gospoda iz Bruslja želela tako kontrolo, potem naj nam in Hrvatom posodijo še osebje," je bil le eden od številnih odzivov MMC-jevih bralcev na poostren nadzor na meji s Hrvaško.

Sistematični nadzor potnikov na zunanjih schengenskih mejah, ki je v veljavi od prejšnjega petka, je na slovensko-hrvaških mejnih prehodih povzročil večurne zastoje - predvsem minuli petek in soboto.

Zato sta se Slovenija in Hrvaška odločili zmanjšati popoln nadzor ter sta ga v nedeljo že deloma opuščali, in sicer pri tistih, ki predstavljajo manjše varnostno tveganje.

Lani slovensko mejo prestopilo 64 milijonov potnikov

Slovenski policisti so na zunanji schengenski meji, torej na slovenski meji s Hrvaško, do zdaj sistematični nadzor izvajali le za državljane tretjih držav, zaradi določil nove uredbe Evropske komisije pa so morali na meji začeti preverjati vse, tudi državljane članic EU-ja. Po navedbah vodstva policije postopek traja le nekaj sekund in potnik bo, če bo z njegovimi dokumenti vse v redu in če ne bo zaveden v bazi kot npr. osumljenec kaznivega dejanja ali če ne bo proti njemu veljal ukrep prepovedi vstopa, lahko nadaljeval pot. Če je treba izvesti podrobnejši pregled, ga bodo izločili iz kolone, da ne bo ustvarjal dodatnega zastoja. Čeprav postopek ni dolgotrajen, lahko vseeno pričakujemo zastoje, saj je pred vrati turistična sezona. Zgovorno je tudi to, da je lani slovensko mejo prestopilo dobrih 64 milijonov potnikov, iz tretjih držav pa jih je bilo samo 13 milijonov, kar pomeni, da bodo imeli policisti štirikrat več dela kot do zdaj. S sorazmerno povečanim obsegom dela se bo podaljšalo tudi čakanje na meji.

Na račun varnosti bo treba žrtvovati nekaj časa

Prejšnjo soboto je nato hrvaško ministrstvo za notranje zadeve sporočilo, da Hrvaška začasno odstopa od izvajanja uredbe Evropske komisije o poostrenem nadzoru schengenske meje. Tudi slovenska policija je zaradi velike gneče ponekod začela odstopati od evropske uredbe o poostrenem nadzoru, ob največjem navalu je tako preverjala samo podatke o državljanih tretjih držav. Bojan Tomc s Policijske uprave Novo mesto je za TV Slovenija pojasnil, da ne preverjajo več vseh potnikov, ki potujejo čez mejne prehode, ampak izključno državljane tretjih držav, državljane Evropske unije pa zgolj glede na profile tveganja - se pravi tiste, ki glede na naše kazalnike predstavljajo določeno tveganje. Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic je v sredo tudi za prihajajoče praznike v primeru daljših kolon napovedal začasen odstop od sistematičnega nadzora potnikov, ko bo ocena tveganj to dovoljevala. Pojasnil je, da oceno pripravljajo za vsak mejni prehod posebej. A to po njegovih besedah ne pomeni, da čakalnih dob sploh ne bo, saj je gneča na cestah v tem času stalnica. Poudaril je, da ima evropska uredba svoj pomen in da bo treba tudi na račun varnosti pač žrtvovati nekaj časa.

