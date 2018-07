MNZ: Slovenija učinkovito varuje schengensko mejo

Odziv na navedbe bavarskega notranjega ministra

8. julij 2018 ob 18:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V odzivu na poziv bavarskega Joachima Herrmanna glede posredovanja Frontexa v Sloveniji, so na MNZ-ju poudarili, da Slovenija učinkovito varuje zunanjo schengensko mejo Evropske unije s pomočjo pripadnikov Slovenske vojske, z začasnimi tehničnimi ovirami in drugimi ukrepi.

Bavarski notranji minister Joachim Herrmann je v pogovoru za nedeljsko izdajo nemškega časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung zahteval posredovanje evropske agencije za zunanje meje Frontex na meji med Slovenijo in Hrvaško, češ da bi tako lažje zaustavili pretok migrantov iz Češke na Bavarsko.

Iz MNZ-ja so sporočili, da učinkovito varovanje zunanje schengenske meje potrjujejo tudi statistični podatki, saj je število vračanj s strani avstrijskih varnostnih organov zanemarljivo. V prvi polovici letošnjega leta so vrnili zgolj 13 oseb. Poleg tega imajo MNZ-ju in pri policiji pripravljene ustrezne načrte za ukrepanje in obvladovanje razmer na terenu.

Predpogoj za polno delovanje konceptov EU, vključno s schengnom, je ustrezna politika EU pri upravljanju z njenimi zunanjimi mejami in njihova učinkovita zaščita. Potreba po takšnem pristopu izhaja ne nazadnje iz evropskega prava in koncepta zaustavljanja migracij na zunanjih mejah EU, čemur vseskozi sledi tudi Slovenija, ko zagovarja stališče, da je treba nezakonite migracije ustavljati na zunanjih mejah EU, so še dodali na MNZ.

Ob tem so opozorili, da Frontex v skladu s svojim primarnim mandatom sodi najprej na zunanje meje EU-ja, kjer je potrebno zagotavljati kakovosten in učinkovit nadzor ter državam na zunanjih mejah EU-ja nuditi ustrezna pomoč, če jo potrebujejo. Kar pa seveda ne pomeni, da Slovenija ne varuje zunanje schengenske meje, ki v konkretnem primeru ni hkrati zunanja meja EU, preko katere migranti sploh vstopajo na skupno ozemlje EU-ja.

G. C.