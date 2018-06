Molitev za pokojne, spravo in odpuščanje med slovenskim narodom

Spominska slovesnost z obletno mašo za žrtve revolucionarnega nasilja

2. junij 2018 ob 10:55

Kočevje - MMC RTV SLO, STA

Pred kapelo Božjega usmiljenja ob grobišču pri breznu pod Krenom v Kočevskem rogu poteka spominska slovesnost z obletno mašo za žrtve revolucionarnega nasilja, ki jo prireja župnija Kočevje.

Somaševanje vodi novomeški škof Andrej Glavan, krajši kulturni program bo pripravila Nova slovenska zaveza.

Škofija Novo mesto je sporočilo, da se bodo v molitvi spomnili vseh žrtev nasilja in pobojev v drugi svetovni vojni. Hkrati pa bodo "Bogu izročili prošnjo za milost sprave v slovenskem narodu, da bo spet brat podal roko bratu".

Po podatkih Slovenske škofovske konference grobišče pod Krenom simbolno predstavlja številna druga grobišča po vsej Sloveniji, prvo spravno slovesnost pa je tam 8. julija 1990 ob udeležbi več kot 30.000 vernikov vodil tedanji ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar.

Namen srečanja je molitev za pokojne, spravo in odpuščanje med slovenskim narodom, v Kočevski rog pa skoraj tri desetletja tradicionalno prihajajo svojci pobitih vojnih ujetnikov, ki so jih zavezniške angleške sile leta 1945 vrnile iz avstrijske Koroške.

Kot ugotavljajo in predvidevajo zgodovinarji, naj bi v Kočevskem rogu na sedmih grobiščih končalo do 30.000 žrtev medvojnih in povojnih zunajsodnih pobojev, največ, 15.000 do 20.000, pa v breznu pod Krenom.

Od ustanovitve novih slovenskih škofij leta 2006 grobišče leži na območju novomeške škofije, pred tem pa je sodilo v območje ljubljanske. Kapelo v Kočevskem rogu je leta 2005 skupaj s skupino umetnikov iz Centra Alleti v Rimu umetniško opremil jezuit Marko Ivan Rupnik.

