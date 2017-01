Muižnieks: Sprejetje novele zakona o tujcih je negativna poteza

27. januar 2017 ob 11:43

zadnji poseg: 27. januar 2017 ob 12:19

Strasbourg - MMC RTV SLO/STA

Kljub vnosu sprememb v novelo zakona o tujcih je komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks prepričan, da Slovenija krši obveznosti do spoštovanja mednarodnega prava o človekovih pravicah. Evropska komisija se na zakon še ni odzvala.

Po njegovem mnenju ukrepi za zaostritev pogojev za vstop tujcev ob kriznih razmerah nimajo ustreznih varovalk pred izgonom iz države in izgonom iz sosednje države, sprejeti ukrepi pa tudi tudi ne vzpostavljajo ustrezne zaščite pravice do prošnje in podelitev azila.

"Individualna obravnava je nujna, vendar pa sama po sebi ni dovolj, če še vedno ne bodo ustrezno preverjali posameznikovih zasebnih okoliščin in prošnje za azil, migrant pa bo ostal brez pomoči," je navedel.

Četrtkovo sprejetje novele v Državnem zboru – zanjo je glasovalo 47 poslancev, proti pa 18 –, je označil za negativno potezo, ki bo lahko pomenila korak nazaj pri spoštovanju človekovih pravic migrantov v celotni regiji, slovenske oblasti pa pozval k vnovični preverbi sprejetih ukrepov.

Ob tem je napovedal, da bodo o tem podrobneje govorili ob njegovem marčevskem obisku v Ljubljani.

Kot je znano, je Muižnieks januarja na poslancev naslovil pismo, v katerem jih je pozval, naj zavrnejo predlagano novelo zakona o tujcih, ki je po njegovih besedah v nasprotju z več evropskimi in mednarodnimi standardi.

Bruselj: Ko bomo obveščeni, bomo preverili skladnost zakonodaje

Iz Evropske komisije so sporočili, da za zdaj vsebinskih komentarjev o noveli zakona ne bodo dali, temveč bodo, kot je rutinska praksa, preverili njeno skladnost z zakonodajo EU-ja, potem ko bo komisija o novi zakonodaji uradno obveščena.

