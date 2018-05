Na 63 voliščih po vsej Sloveniji je do četrtka mogoče glasovati predčasno

Izidi predčasnega glasovanje ne bodo znani takoj po zaprtju volišč

29. maj 2018 ob 07:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na 63 voliščih po vseh Sloveniji, večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij, se začenja predčasno glasovanje. Volišča bodo odprta od danes do četrtka med 7. in 19. uro.

Izidi predčasnega glasovanja tokrat prvič ne bodo znani že takoj po zaprtju volišč v nedeljo ob 19. uri. Državna volilna komisija je namreč sklenila, da lahko volilni odbori šele v nedeljo po zaprtju volišč začnejo šteti glasovnice. Bodo pa takrat znani izidi vzporednih volitev, ki jih pripravljajo nekateri mediji.

Prvi neuradni izidi bodo vseeno znani v nedeljo zvečer. Po zaprtju volišč bodo na spletni strani Državne volilne komisije sproti začeli objavljati delne neuradne izide in informativni izračun, kakšna bi bila glede na izide struktura parlamenta in kdo bi bil izvoljen.

Stranke in liste, ki so se podale na volilno tekmo, imajo za nagovarjanje volivcev, naj glas oddajo prav zanje, čas le še do petka do polnoči, ko se bo volilna kampanja, ki se je začela 4. maja, uradno končala in bo nastopil volilni molk. Tega bo treba spoštovati vse do zaprtja volišč na volilno nedeljo, vsakršno nagovarjanje volivcev pa bo v tem času prepovedano.

