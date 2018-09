Na Blejskem strateškem forumu tisoč gostov iz 60 držav

Na dogodku tudi slovenski politični vrh

10. september 2018 ob 10:47

Bled - MMC RTV SLO, STA

Na Bledu bo danes in jutri potekal 13. Strateški forum Bled (BSF), ki kot stičišče politikov, gospodarstvenikov in predstavnikov akademske srenje velja za enega najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov v Sloveniji.

Letos je forum posvečen premoščanju razlik. Dvodnevni dogodek bo ponudil 24 razprav, kar je največ doslej. V teh razpravah naj bi se posvetili iskanju odgovorov na številna vprašanja glede razkorakov, ki se več kot očitno poglabljajo v družbi tako glede svetovnonazorskih in političnih pogledov kot tudi na tehnološkem področju, v gospodarskem razvoju in drugod.

Letos želijo prireditelji dati večjo pozornost vsebini kot pa visokim gostom, a ne glede na to ostaja BSF eden najpomembnejših forumov v regiji, ki se ga udeležujejo številni politiki, gospodarstveniki in predstavniki civilne družbe in akademskega sveta. Tudi letos pričakujejo okoli 1.000 gostov iz več kot 60 držav.

Od tujih gostov bo letos v ospredju zagotovo glavni pogajalec EU-ja za brexit Michel Barnier, ki bo tudi glavni gost otvoritvenega panela voditeljev. Sicer na Bled prihajajo še štirje zunanji ministri in deset drugih ministrov ali njihovih namestnikov ter več predstavnikov mednarodnih organizacij ali drugih združenj in ustanov.

Forum bosta odprla nagovora odhajajočih zunanjega ministra Karla Erjavca in premierja Mira Cerarja. Nato bo pred nastopom Barnierja udeležence nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor. Na Bledu bo sicer tudi predsednik prihodnje slovenske vlade Marjan Šarec, ki bo po napovedih tudi opravljal dvostranska srečanja s tujimi gosti.

A. P. J.