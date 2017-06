Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Romanje že 49 let organizira revija Ognjišče. Foto: BoBo

Na Brezjah romanje bolnikov, invalidov in ostarelih

Romanje že 49 let organizira revija Ognjišče

17. junij 2017 ob 17:06

Brezje - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Na 49. romanju bolnikov, invalidov in starejših na Brezjah se je dopoldne zbralo kakih 5.000 romarjev iz vse Slovenije. Mašo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, udeležil pa se je je tudi predsednik državnega zbora Milan Brglez.

Poleg invalidov, bolnikov in starejših so se romanja udeležili tudi njihovi domači in številni prostovoljci, ki so pomagali bolnim in ostarelim romarjem. Najzvestejši pomočniki so skavtska združenja, malteški vitezi in nekatere mladinske veroučne skupine.

B. R.