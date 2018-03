Na čelu Transparency International Slovenie začasno Alma Sedlar

TI Slovenia dobil začasno vodstvo

30. marec 2018 ob 18:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začasna predsednica organizacije Transparency International (TI) Slovenia je po odstopu članov upravnega odbora postala Alma Sedlar, funkcijo bo opravljala največ šest mesecev oziroma do imenovanja stalnega vodstva s polnim mandatom.

Redni zbor članov organizacije TI Slovenia je zaradi odstopa članov upravnega odbora in zagotavljanja kontinuitete dela v četrtek glasoval o predlogu za imenovanje začasnega vodstva. Nova začasna predsednica je postala Alma Sedlar, za generalnega sekretarja so imenovali dosedanjega vodjo projektov na omenjeni organizaciji Sebastijana Peterko. Prav tako so potrdili poročilo za leto 2017, program dela za 2018, predloge sprememb temeljnega akta in se seznanili s poročilom nadzornega odbora.

Alma Sedlar je sicer nekdanja namestnica predsednica Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Sedlarjeva, ki ni bila v najboljših odnosih s predsednikom KPK-ja Borisom Štefanecem, je večkrat opozarjala, da je stanje v komisiji nevzdržno. Na začetku marca je predsednik republike Borut Pahor po dveh javnih pozivih za novega namestnika predsednika KPK-ja imenoval Uroša Novaka.

Osebni razlogi krivi za odstop upravnega odbora

Vsi člani upravnega odbora so po navedbah Peterke odstopili iz osebnih razlogov, zdajšnje vodstvo pa je le začasno. "Dve članici upravnega odbora sta podali odstopno izjavo prejšnji teden, kar pomeni, da ni bilo dovolj časa, da se izpeljejo postopki na način, ki bi bil zadovoljiv za društvo glede na naše poglede, ki jih izražamo pri svojem delovanju," je povedal. Prav zato se je članstvo po njegovih besedah odločilo za začasno vodstvo, saj to zagotavlja pravno zastopstvo TI-ja.

Sedlarjeva je pojasnila, da je povabilo za prevzem začasne funkcije predsednice TI Slovenie sprejela, da se po odstopu članov upravnega odbora zagotovi kontinuiteta delovanja društva. Kot je pojasnila, bosta z začasnim generalnim sekretarjem Peterko v prihodnjih dneh začela pripravljati vse potrebno za objavo javnega razpisa za novo vodstvo organizacije s polnim mandatom.

Sa. J.