Na cestah popoldne manj gneče in zastojev

Obremenjeni večji mejni prehodi s Hrvaško

23. junij 2018 ob 08:07,

zadnji poseg: 23. junij 2018 ob 17:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je prvi počitniški konec tedna prinesel povečan promet na slovenskih avtocestah in mejnih prehodih, so se razmere popoldne vendarle nekoliko umirile.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje (pri izstopu iz države), Dragonja (pri izstopu iz države), Gruškovje (pri vstopu v državo), Jelšane (pri izstopu iz države) in Sočerga (pri izstopu iz države). Obala

Gneča je na cestah Koper-Šmarje-Dragonja in Seča-Sečovlje

Začenja se poletna gneča na cestah

Pričakujejo, da bo promet povečan vsak konec tedna v času poletnih počitnic, predvsem od Avstrije in Italije proti slovenskemu in hrvaškemu primorju in nazaj. Obremenjeni bodo tudi vsi večji mejni prehodi s Hrvaško, najbolj Gruškovje in mejni prehodi v Istri. Voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo ponoči ali v zelo zgodnjih jutranjih urah, saj se bodo tako izognili največji gneči.

Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje proti Ljubljani od sobote, 23. 6. od 19. ure, do ponedeljka, 25. 6. do 8. ure. Obvoz bo po cesti Slovenske Konjice-Vojnik-Celje center.

V času turistične sezone, ki se je pravkar začela, se spremeni tudi omejitev tovornega prometa in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone v Sloveniji. Do 2. septembra velja prepoved za omenjeno skupino vozil ob sobotah od 8. do 13. ure in ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.



