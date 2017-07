Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Obeta se prometno najbolj obremenjen konec tedna. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na cestah proti morju že gneča in kolone

22. julij 2017 ob 08:14

Konec tedna bo med prometno najbolj obremenjenimi, zato lahko vozniki, predvsem v smeri proti morju, pričakujejo zastoje in kolone. Na PIC-u svetujejo uporabo manj obremenjenih mejnih prehodov.

Zaradi gorečega vozila je oviran promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje in Cikava v smeri Novega mesta, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.

Gneča in zastoji so na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in razcepom Draženci v smeri Hrvaške (sedem kilometrov), na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru ter na cestah Draženci-Podlehnik-Gruškovje, Šmarje-Dragonja, Podgrad-Starod in Ilirska Bistrica-Jelšane.

Pričakovani zastoji

Promet bo po napovedih zgoščen predvsem v soboto dopoldne na podravski avtocesti. Vozniki, ki se želijo izogniti zastojem, naj uporabijo manj obremenjene mejne prehode, kot so denimo Dobovec, Zavrč, Ormož ali Središče ob Dravi.

Povečan promet je pričakovan tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Obali, na cestah Koper-Šmarje-Dragonja in Koper-Portorož-Sečovlje - tu se vozniki izognejo zastojem, če uporabijo mejni prehod Sočerga.

Na prometno-informacijskem centru pričakujejo zastoje še na cesti Kozina-Podgrad proti mejnemu prehodu Starod ter na cesti Postojna-Ilirska Bistrica proti mejnemu prehodu Jelšane. Podobne razmere se obetajo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v obe smeri.

Vozite previdno in strpno

Voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo zgodaj zjutraj ali proti večeru. Med vožnjo naj upoštevajo prometno signalizacijo in se pred odhodom informirajo o stanju na cestah. Po potrebi naj izberejo alternativno pot, zemljevid mejnih prehodov je objavljen tudi na spletni strani centra. Pred potovanjem je treba preveriti stanje vozila, količino goriva, vozniki pa naj imajo pri sebi zadostno količino pijače.

A. K. K.