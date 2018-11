Slovenija je dobila prvo generalko Alenko Ermenc. Foto: BoBo "Sto let pozneje je Slovenija ena najvarnejših držav na svetu. Tega ne pripisujem samo našim obrambnim silam, ampak celotnemu ustroju in življenju naše družbe in države. Toda tudi to državo smo po razglasitvi morali ubraniti z vojaško silo. Pahor ob dnevu Rudolfa Maistra Z redom za zasluge je Borut Pahor odlikoval Milana Lovrenčiča, ustanovitelja Zveze društev generala Maistra. Foto: BoBo Res, da pot ni vedno lahka, vendar z vztrajnim delom, motiviranostjo in pozitivnih mišljenjem se lahko premaknejo meje nemogočega. Zavedam pa se, da je vojska zmagovita zgolj s kolektivnimi napori in da povprečni nikoli ne zmagajo. Alenka Ermenc o mejah nemogočega in povprečnežih VIDEO Ob dnevu Rudolfa Maistra Sorodne novice Rudolf Maister Album umetniško-ustvarjalnega in politično-vojaškega delovanja Rudolfa Maistra Mariborski veterani končujejo polemiko glede Maistrove grobnice Dodaj v

Na dan Rudolfa Maistra Slovenija dobila prvo generalko Alenko Ermenc

Pahor odlikoval Zvezo društev general Maister

23. november 2018 ob 13:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Borut Pahor je na dan Rudolfa Maistra povišal Alenko Ermenc v generalmajorko SV-ja, s čimer je postala prva slovenska generalka. Hkrati je z redom za zasluge pri ohranjanju spomina na Maistra odlikoval Zvezo društev generala Maistra in njenega ustanovitelja Milana Lovrenčiča.

Pahor je ob državnem prazniku spomnil, da mineva sto let, odkar je general Maister "s svojim vojaškim pogumom in narodno zavednim srcem ohranil Maribor in Spodnjo Štajersko kot Slovensko". "Sto let pozneje je Slovenija ena najvarnejših držav na svetu. Tega ne pripisujem samo našim obrambnim silam, ampak celotnemu ustroju in življenju naše družbe in države. Toda tudi to državo smo po razglasitvi morali ubraniti z vojaško silo," je spomnil.

Poudaril je, da je bila med tedanjimi pripadnicami nastajajoče Slovenske vojske tudi Ermenčeva, ki je danes postala prva generalka Slovenske vojske. "To je edinstven trenutek zanjo, za Slovensko vojsko, za našo nacionalno in državljansko samozavest, za našo domovino in državo," je prepričan predsednik.

Slovesnost v predsedniški palači

Pahor je ob povišanju čina Ermenčevi z vojaškimi častmi v predsedniški palači priredil posebno slovesnost. Alenka Ermenc se je, kot veleva vojaški protokolarni ceremonial, preoblekla v jopič s činom generalmajorke in od Pahorja v dar prejela slovensko zastavo. V nagovoru je poudarila, da njeno pot "vodi ljubezen do domovine, očetnjave".

"Res, da pot ni vedno lahka, vendar z vztrajnim delom, motiviranostjo in pozitivnim mišljenjem se lahko premaknejo meje nemogočega. Zavedam pa se, da je vojska zmagovita zgolj s kolektivnimi napori in da povprečni nikoli ne zmagajo," je dejala in pri tem poudarila pomen znanja in dela. Pahorju se je zahvalila za zaupanje in povišanje v čin generalmajor.







V SV-ju zaposlena že 27 let

Ermenčeva, ki se je šolala doma in v tujini ter ima magistrski naziv iz mednarodnih študij, se je leta 1991 pridružila Teritorialni obrambi RS in bila aktivna udeleženka vojne za Slovenijo. V Slovenski vojski je zaposlena 27 let, opravljala je poveljniško dolžnost na taktični ravni in štabne dolžnosti na operativni ter strateški ravni vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski. V čin brigadirke je bila povišana maja 2011, marca letos pa je bila imenovana za namestnico načelnika generalštaba.

Že takrat je Ermenčeva postala prva ženska na tako visokem položaju v Slovenski vojski in širše. Celo v vojskah držav članic Nata namreč po podatkih ministrstva za obrambo ni pripadnice, ki bi zasedala mesto načelnice ali namestnice načelnika generalštaba.

V utemeljitvi odlikovanja red za zasluge Zvezi društev generala Maistra, ki ga je Pahor podelil, pa so pojasnili, da je njihova najpomembnejša naloga ohranjanje spomina na Maistra. Zaradi prizadevanj zveze je leta 2005 23. november tudi postal državni praznik, dan generala Maistra, so spomnili.

10 let Zveze društev generala Maistra

Poudarili so, da zveze, ki praznuje 10 let in združuje 26 društev, ne bi bilo brez Milana Lovrenčiča, ustanovitelja Društva generala Maistra Ljubljana ter ustanovitelja zveze. Lovrenčič po njihovih navedbah ni samo pobudnik in predsednik, ampak je vseh 20 let od ustanovitve omenjenega društva tudi simbolni in stvarni voditelj zveze in društev kot nosilcev Maistrovega imena in spomina.

Lovrenčič je v nagovoru po prejemu odlikovanja pojasnil, da je bilo v četrtek registrirano 27. društvo, in sicer v Piranu. Kot je poudaril, general Maister ni samo mariborski, ampak je od vseh. Vse državljane je pozval, naj bodo ponosni, da so Slovenci, naj ponosno izobesijo slovensko zastavo in naj bodo tudi aktivni državljani.

V uradu predsednika republike so na praznik tradicionalno pripravili dan odprtih vrat, na katerem so imeli obiskovalci priložnost spremljati slovesnost ob povišanju Ermenčeve in vročitev odlikovanja, nato pa so si pod strokovnim vodstvom ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika republike.

G. K., Foto: BoBo