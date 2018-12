Na Darsu opozarjajo, da so napake tudi pri drugih ponudbah za gradnjo predora Karavanke

Odločitev Državne revizijske komisije bo zavlekla gradnjo druge cevi

9. december 2018 ob 19:51

"V grobem pregledu je bilo že ugotovljeno, da so tudi pri drugih ponudnikih podobne napake in lahko pridemo do točke, da bodo vse ponudbe neprimerne," je dejal član uprave Darsa Vili Žavrlan in poudaril, da je zdaj vse odvisno od podrobnega pregleda strokovne komisije.

Gradnja druge cevi karavanškega predora se, kot smo pred dnevi razkrili, vse bolj odmika. Prizore dolgih kolon osebnih in tovornih vozil zlasti v poletnih mesecih bomo tako spremljali še nekaj časa. Gradnja druge cevi je sicer skupen projekt Slovenije in Avstrije, obe družbi sta istočasno objavili razpis za izbiro izvajalca, in medtem ko Avstrijci že kopljejo, je pri nas Državna revizijska komisija razveljavila odločitev Darsa, ki je za gradnjo karavanškega predora izbral podjetje Cengiz Insaat in tako postopek izbire izvajalca vrnila na začetek.

Ismedina Perviz, direktorica podjetja Cengiz Bosna je poudarila, da so popravljali samo priloge, ki ne vplivajo na končno ceno, zato pričakujejo, da bo Dars potrdil svojo prejšnjo odločitev. Dodala je, da imajo tudi drugi ponudniki enake napake.

Član uprave Darsa Vili Žavrlan je poudaril, da je Državna revizijska komisija odločitev razveljavila in da taka ponudba ne more biti več v igri. Žavrlan sicer ni želel oceniti, da bi zaradi napak na Darsu morali znova izvesti celoten razpis, in dodal, da jim zakon ponuja tudi drugačne možnosti.

