Na Informativi pester nabor 250 izobraževalnih programov doma in v tujini

Organizatorji pričakujejo okoli 22.000 obiskovalcev

27. januar 2017 ob 08:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Deveti sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo prvič potekal skupaj z informativno prireditvijo Arena mladih, ki bo nudila informacije o prostočasnih dejavnostih.

Informativa 2017 bo točno dva tedna pred uradnimi informativnimi dnevi ponudila predstavitev več kot 250 različnih izobraževalnih programov srednjih šol in gimnazij, šolskih centrov, višjih strokovnih šol, fakultet in univerz, priložnosti za delo in študij v tujini (predstavilo se bo več kot 20 tujih izobraževalnih institucij), so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji. Potekale bodo tudi interaktivne predstavitve poklicev, štipendij in izobraževanj odraslih ter bogat spremljevalni program. Predstavili se bodo tudi študentski in dijaški domovi, državne institucije in javni zavodi, je pojasnila Lara Petkovšek iz ekipe organizatorjev dogodka.

Arena mladih, ki je naslednica Študentske arene, pa bo predstavila življenjski slog mladih. Pokrila bo številna področja, kot so moderna spletna orodja, aplikacije in pripomočki, moda in prehrana, potovanja, kultura, šport, dnevna in nočna zabava, glasba in pustolovščine, je zapisano na uradni spletni strani Arene mladih.

Čeprav je dogodek v osnovi namenjen prihodnjim dijakom in študentom, pa organizatorji merijo tudi na odrasle. Predstavljali se bodo namreč številni ponudniki izobraževanja odraslih.

Lani je Infomativo po besedah Petkovškove obiskalo okoli 22.000 obiskovalcev iz vse Slovenije, kolikor jih pričakujejo tudi tokrat. Tradicionalni vseslovenski predinformativni dan in sejem za prostočasne aktivnosti se bosta odvijala danes in v soboto. Prvi v Stekleni dvorani in drugi v Dvorani C na Gospodarskem razstavišču, vstop pa bo prost.

