Na Jadranskem udaru 21 letal, 10 helikopterjev in dve brezpilotni letali

Začasne zapore zračnega prostora nad območji vaje

3. junij 2018 ob 12:20

Cerklje - MMC RTV SLO, STA

V vojašnici v Cerkljah ob Krki se je z uvodno slovesnostjo začela mednarodna vojaška vaja Jadranski udar - Adriatic Strike 2018, na kateri bo do sobote sodelovalo okoli 700 udeležencev iz 22 držav.

Slovenska vojska bo na vojaški vaji, ki jo v Sloveniji pripravljajo sedmič zapored, s sodelovanjem zavezniških držav in ob podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja. Vaja bo potekala na šestih krajih po državi: na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, kjer bodo zračna plovila in tanki zagotavljali ognjeno podporo, ter na širšem območju občin Celje, Trbovlje in Črnomelj ter na območjih Korošice in Primožev pri Kočevski Reki, kjer bodo zračna plovila samo simulirala letalsko podporo.

Na vaji bo poleg slovenskih vojakov sodelovalo še približno 350 pripadnikov oboroženih sil Albanije, Avstrije, Belgije, Češke, Črne gore, Danske, Estonije, Francije, Hrvaške, Italije, Kanade, Latvije, Litve, Madžarske, Makedonije, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovaške, Španije in ZDA. Opazovalke bodo Jordanija, Turčija in Švica.

Po podatkih namestnika poveljnika 15. polka vojaškega letalstva Roberta Špernjaka bo na vaji sodelovalo 21 letal, 10 helikopterjev in dve brezpilotni letali. Na vaji bo tudi drugič sodeloval premestljivi zračni operativni center iz italijanskega Poggia Renatica, ki je del strukture poveljstva zračnih sil Nato zavezništva za Evropo.

Letala bodo v podporo usposabljanja omenjenih usmerjevalcev ognja vzletala z letališč Cerklje ob Krki in Brnik ter z italijanskih, hrvaških in madžarskih vzletišč.

V času vaje bodo iz varnostnih razlogov začasne dnevne zapore zračnega prostora nad območji delovanja, in sicer med 9. in 12. uro ter med 14. in 23. uro. Na območjih usposabljanja zaradi preletov pričakujejo povečan hrup. Vajo bodo ob primernem vremenu končali v petek, ob slabem pa v soboto.

Slovenska vojska ima za organizacijo in izvedbo vaje Jadranski udar 2018 na voljo 140.000 evrov. Tuji vojaški sestavi bodo svoje stroške pokrili sami, je na nedavni predstavitvi vaje še povedal Špernjak.

K. T.