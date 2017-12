Na Kemijskem inštitutu ogorčeni zaradi govoric o proizvodnji prepovedanih drog

Napovedujejo zaščito dobrega imena

5. december 2017 ob 22:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Kemijskem inštitutu so se ogorčeno odzvali na govorice, češ da naj bi bili vpleteni v nelegalne posle z nedovoljenimi drogami. Ob tem poudarjajo, da se jim zaradi tovrstnih govoric povzroča poslovna škoda, v prihodnje pa bodo uporabili vse pravne poti za zaščito dobrega imena inštituta.

V kemijskem inštitutu so se ogorčeno odzvali in poudarili, da ne izdelujejo in ne prodajajo prepovedanih drog. "Vse kemikalije, ki jih potrebujemo za neše znanstveno raziskovalno delo in za delo v okviru tržnih sodelovanj nabavljamo od uradnih dobaviteljev. Poraba kemikalij, njihova hramba in uničenje pa je nadzorovano in regulirano s strani zunanjih institucij," poudarja direktor kemijskega inštituta Gregor Anderluh.

Zadnja tri leta, vse od umora tedanjega direktorja Janka Jamnika torej, se inštitut v medijih bolj kot z znanstvenimi dosežki, pojavlja predvsem v povezavi z ugibanji o ozadju umora. Sedaj pa še z novim razkritjem naročenega umora enega od vodilnih na inštitutu, ki naj bi ga naročil nekdanji uslužbenec Michel Stephan. In kot da to ne bi bilo dovolj, so se razširile še govorice o trgovanju z prepovedano drogo. "Zato smo zaradi tovrstnih govoric na inštitutu ogorčeni, prizadeti, dela se nam že poslovna škoda in za zaščito našega dobrega imena bomo v prihodnje uporabili vsa razpoložljiva sredstva, ki jih imamo na razpolago," poudarja Anderluh.

Financiranje s tržno dejavnostjo

Da bi pomirili javnost, predvsem pa opozorili na svojo raziskovalno dejavnost, so vrata svojih laboratorijev odprli medijem. Na oddeku za sintezno biologijo in imunologijo so nedavno razvili proteinske kletke, ki se same oblikujejo v željene oblike. V centru za validacijske tehnologije in analitiko pa opravljajo predvsem analize farmacevtskih izdelkov. Tedensko jih opravijo okrog 50.

Vodja centra Samo Andrenšek ob tem poudarja, da ima laboratorij na voljo zgolj sredstva, ki jih zasluži na trgu. Samo za delovanje tega laboratorija znašajo stroški okrog 600 tisoč evrov, raziskovalci v drugih oddelkih pa morajo sredstva za svoje delo v večini pridobiti s prijavami na domače in tuje razpise.

Seku Conde, Televizija Slovenija