Na letošnjem Marihuana maršu tudi peticija za legalizacijo konoplje

Organizatorji menijo, da je shod vsako leto odmeven dogodek in pomemben pri legalizaciji

20. april 2017 ob 20:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) je tudi letos organizirala shod podpornikov konoplje Marihuana marš, ki je v prvi vrsti namenjen nasprotovanju represivnim politikam na področju konoplje.

Ob tem je Gašper Sovdat iz ŠOU-a dejal, da želijo opozoriti tudi na problem bolnikov, ki se zdravijo s konopljo in morajo do nje dostopati na črnem trgu. S shodom želijo, tako Sovdat, spomniti tudi na negativne učinke prohibicije na družbo in ekonomijo. Ob tem je dodal, da je Marihuana marš vsako leto odmeven dogodek in kot tak pomembni dejavnik na poti proti legalizaciji.

Člani Piratske stranke Slovenije so na shodu zbirali tudi podpise za peticijo za predlog modela za popolno legalizacijo marihuane, ki jo bodo vladi predložili konec meseca. "Pirati zbiramo podpise za peticijo legalizirajmo.si, ker je postalo popolnoma jasno, da je legalizacija pozitivna za zmanjševanje škode, ki jo droga povzroča," je poudaril sekretar stranke Rok Andree. Peticijo je doslej na spletu podpisalo malo manj kot 7.000 ljudi.

"Številni marihuano tudi zlorabljajo"

Udeleženki shoda sta poudarili, da gre za večnamensko rastlino, iz katere je mogoče izdelati različne izdelke, kot so oblačila, izolacija in kozmetika. Vendar pa številni marihuano tudi zlorabljajo, sta še dejali. Po njunem mnenju je treba otroke že v osnovni šoli poučiti, da ne gre zgolj za mamilo. Kot sta poudarili, sta lahko zelo koristna tudi konopljino olje in čaj.

V okviru dvodnevnega Marihuana marša so že v sredo organizirali dve okrogli mizi o industrijski rabi konoplje ter najnovejših znanstvenih dognanjih na področju zdravljenja s kanabisom in zakonodajnih spremembah, ki se nam obetajo. Kot je dejal Sovdat, so oblikovali tudi iniciativo, ki bo podlaga za predstavnike nevladnih organizacij in vlade za sodelovanje na področju legalizacije marihuane.

L. L.