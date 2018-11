Na mednarodni dan za takojšnje končanje nasilja nad ženskami

Nasilje nad ženskami je navzoče povsod - doma, na delovnem mestu, v šolah in na univerzah, na ulici, v javnem prevozu in na spletu, pravi Mogherinijeva. Foto: Reuters

Dom je za ženske najnevarnejše mesto

25. november 2018 ob 11:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Danes je mednarodni dan boja proti nasilju nad dekleti in ženskami. Ob tej priložnosti se vrstijo pozivi k takojšnjemu končanju tovrstnega nasilja, ki spada med najhujše kršitve človekovih pravic.

"Pokažimo storilcem, da njihovega vedenja ne podpiramo," je pozvala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer. Kljub desetletjem ozaveščanja je zavedanje o razširjenosti in posledicah nasilja nad ženskami po opozorilu ministrstva slabo, napačne predstave pa so še vedno globoko zakoreninjene.

Guterres: Ženske ohranjamo v podrejenosti

Nasilje nad ženskami in dekleti je sramota vseh družb, je sporočil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Po njegovih besedah je v svojem bistvu "manifestacija globokega pomanjkanja spoštovanja in nezmožnosti moških, da sprejmejo enakost in dostojanstvo žensk". "To je vprašanje temeljnih človekovih pravic," je dejal.

Nasilje nad ženskami je tudi "resno politično vprašanje", je dejal Guterres. Povezano je namreč "s širšim vprašanjem moči in nadzora v naših družbah", je pojasnil. "Živimo v družbi, v kateri so nosilci moči pretežno moški," je spomnil. Ženske so po njegovih besedah izpostavljene nasilju na različne načine, "s čimer jih ohranjamo v podrejenem položaju".

Šele ko bo polovica človeštva, ki ga sestavljajo ženske in dekleta, živela brez strahu, nasilja in vsakodnevne negotovosti, bo mogoče po njegovih besedah reči, da živimo v poštenem in enakopravnem svetu.

Naj nasilje obravnavajo policistke

"Zelo napačno je, da velika večina storilcev zaradi nasilnega vedenja ne čuti nobenih posledic," pa je povedala podsekretarka ZN-a in izvršna direktorica oddelka ZN-a za vprašanja žensk Phumzile Mlambo-Ngcuka. Policija in sodstvo morata prijave nasilnih dejanj po njenem opozorilu vzeti resno in dati prednost varnosti žrtev, pa tudi njihovemu počutju denimo tako, da bi na policiji prijave žensk zaradi nasilja sprejemale policistke.

Evropska komisija in visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini v skupni izjavi poudarjata, da je izkoreninjenje nasilja nad ženskami in dekleti prvi pogoj za spodbujanje demokracije in gospodarske rasti. Po podatkih Eurostata pa je med žrtvami trgovine z ljudmi v EU 80 odstotkov žensk, so poudarili v skupni izjavi.

V zadnjih dveh letih je Evropska unija več kot 1,5 milijona deklet in žensk podprla s storitvami varstva in nege zaradi pohabljanja ženskih spolnih organov. Opustitev te prakse je javno napovedalo 3000 skupnosti, v katerih živi 8,5 milijona ljudi. V povezavi z otroškimi porokami pa so pobude EU-ja za spremembo odnosa in praks, ki kršijo pravice deklet, dosegle več kot 1,6 milijona ljudi, izhaja iz omenjene skupne izjave.

Vsako leto se na svetu poroči približno 12 milijonov deklet, mlajših od 18 let. To pomeni, da se takšna poroka sklene vsaki dve sekundi. Poročena dekleta pogosto hitro zanosijo, opustijo šolanje in so bolj izpostavljena nasilju v družini kot ženske, ki se poročijo v odrasli dobi. Vsaj 200 milijonov žensk in deklet je žrtev pohabljanja spolnih organov, ki se še vedno izvaja v približno 30 državah. Migrantke so še posebej ranljive in bolj izpostavljene zlorabam ali nasilju, sta izpostavili komisija in Mogherinijeva.

"Spletno nasilje"

V projektu družbenega ozaveščanja o spletnem nasilju in nadlegovanju žensk in deklet, katerega nosilca sta ministrstvo in fakulteta za družbene vede v Ljubljani, navajajo, da je t. i. spletno nasilje doživela že vsaka četrta najstnica v Evropi, v Sloveniji pa je eno od oblik spletnega nadlegovanja doživelo dve tretjini srednješolk.

V Sloveniji je vsaka druga ženska od dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja, piše Slovenska tiskovna agencija. V svetu je več kot tretjina žensk v življenju že doživela fizično in/ali spolno nasilje, 750 milijonov žensk pa se je poročilo pred svojim 18. letom starosti.

Storilec večine umorov žensk po svetu je bil lani partner ali sorodnik, kaže objavljena raziskava Urada Združenih narodov (ZN) za droge in kriminal. Glede na raziskavo je bilo v svetu lani ubitih približno 87.000 žensk, od tega je bil za približno 50.000 smrti ali 58 odstotkov kriv intimni partner ali sorodnik. To pomeni, da so moški, ki so jih poznale, vsako uro ubili približno šest žensk. Na 100.000 žensk so ubili približno 1,3 ženske, so sporočili iz dunajskega urada ZN-ja.