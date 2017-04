Na meji s Hrvaško za vstop v Slovenijo čakajo le še tovornjaki

Prehajanje južne meje znova tekoče

10. april 2017 ob 12:50

Čakalne dobe na meji s Hrvaško so le še za tovorni promet, pa še to zgolj za vstop v Slovenijo, kar je ob ponedeljkih običajen pojav. Osebna vozila medtem tekoče prehajajo mejo.

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra tovorna vozila čakajo za vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Jelšane dve uri, na mejnih prehodih Obrežje in Starod pa okoli tri ure. Gre za povsem običajen pojav ob ponedeljkih, saj je tovornjakom konec tedna prepovedana vožnja, so še pojasnili.

Spomnimo, da se je prehajanje meje ponovno sprostilo v nedeljo, potem ko sta Slovenija in Hrvaška zaradi večurnih čakalnih dob na mejnih prehodih začasno opustili sistematični nadzor vseh potnikov na zunanjih šengenskih mejah, ki sta ga v skladu z odločitvijo notranjih ministrov EU-ja v Bruslju uvedli v petek. Natančneje zdaj pregledujejo zgolj osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje.

"To velja do preklica, dokler ne bodo sprejeti kakšni novi dogovori z Evropsko komisijo. Zdaj potekajo priprave na pogovor z evropskimi predstavniki in nato se bo videlo, kako naprej," je pojasnila Vesna Drole z Generalne policijske uprave (GPU). Iščejo se rešitve, ki bodo čim bolj prijazne do ljudi, hkrati pa vseeno zagotavljale varnost, je še navedla.

Za sistematični nadzor potnikov na zunanjih šengenskih mejah so se v Bruslju odločili zaradi varnostnih razlogov in povečane grožnje terorizma. Povečan promet na meji ta konec tedna pa je bil deloma tudi posledica počitnic v Avstriji in na Bavarskem.

