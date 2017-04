Na mejnih prehodih s Hrvaško daljši zastoji

Na izstop iz države najdlje čakajo na Gruškovju

29. april 2017 ob 10:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predpraznični konec tedna je povzročil nove zastoje na mejnih prehodih s Hrvaško. Vozniki na izstop iz države čakajo od 20 minut do dobrih dveh ur.

Najdlje vozniki čakajo na Gruškovju, kjer je nastala sedem kilometrov dolga kolona in je za izstop iz države treba počakati dve uri. Na mejnem prehodu Sečovlje in mejnem prehodu Dragonja vozniki na izstop iz države čakajo eno uro. Čakalne vrste so tudi na mejnem prehodu Obrežje, kjer osebna vozila čakajo 45 minut pri izstopu in eno uro pri vstopu, avtobusi pa čakajo dve uri pri izstopu iz države in tri ure pri vstopu v državo.

Pol ure se na izstop iz države čaka na mejnih prehodih Petišovci, Starod, Novokračine in Brezovica. Na mejnem prehodu Sočerga je treba čakati eno uro, na mejnem prehodu Jelšane pa 45 minut. Vozniki najmanj čakajo na mejnem prehodu Metlika in Petrina, kjer je na izstop iz države treba čakati 20 minut.

Bo Bruselj prisluhnil Sloveniji?

Zastoji na mejnih prehodih s Hrvaško, ki so posledica izvajanja uredbe o nadzoru na zunanji schengenski meji, so deležni številnih kritik in pozivov k omilitvi izvajanja uredbe. Hrvaški premier Andrej Plenković je po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom dejal, da je Tusk razumel njegov poziv k ureditvi razmer, s Tuskom pa se bo sešel tudi premier Miro Cerar.

Cerar in Plenković se nameravata ob robu vrha EU-ja o brexitu sestati še s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. V Evropski komisiji so sicer že poudarili, da si prizadevajo poiskati učinkovite in praktične rešitve. Plenković pa poziva k rešitvam še pred začetkom poletne turistične sezone.

L. L.