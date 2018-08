Na mejnih prehodih s Hrvaško vozniki čakajo tudi po dve uri

Dolge kolone pred Karavankami

4. avgust 2018 ob 14:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Največ potrpljenja vozniki potrebujejo na mejnem prehodu Gruškovje, kjer je čakalna za vstop v državo dve uri in pol ter dve uri za izstop, več kot uro za izstop in vstop v državo čakajo tudi na MP Dragonje in v Sečovljah.

Na prvo avgustovsko soboto se predvsem pred mejnimi prehodi vijejo dolge kolone vozil. Zaradi gneče na Gruškovju voznikom na Prometnoinformacijskem centru priporočajo mejna prehoda Zavrč in Središče ob Dravi.

Med bolj obremenjenima mejnima prehodoma sta še Metlika in Starod, kjer se za izstop in vstop v državo čaka eno uro, v Jelšanah se za izstop iz države čaka 45 minut, za vstop pa 30 minut.

Na gorenjski cesti proti Avstriji je kolona vozil pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo, dolga štiri kilometre. Na avstrijski strani pa je kolona dolga osem kilometrov.



Prav tako je povečan promet na več hrvaških cestah, med drugim na avtocesti Zagreb–Split–Ploče, na istrskem ipsilonu, jadranski magistrali, zagrebški in reški obvoznici ter v trajektnih pristaniščih.

