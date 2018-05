Na nevestne tovornjakarje bo ves teden prežala policija

Preverjali bodo tehnično brezhibnost vozil in alkoholiziranost voznikov

14. maj 2018 ob 17:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Policija je začela izvajati evropsko usklajen nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov, s katerim želijo zmanjšati število kršitev cestnoprometnih predpisov.

Vse do nedelje bodo policisti po vsej državi preverjali upoštevanje cestnoprometnih predpisov, pozorni pa bodo predvsem na trajanje vožnje.

Preverjanje tehnične brezhibnosti vozila, pravilno nalaganje in pritrditev tovora, obvezna oprema ter trajanje vožnje in obvezen počitek, pa tudi preizkus alkoholiziranosti - vse to je del poostrenega nadzora nad vozniki tovornjakov.

Previdnost pri upravljanju z desettonskim vozilom

Na policiji tudi ugotavljajo, da vozniki tovornjakov med vožnjo velikokrat ne upoštevajo prednosti in nepravilno prehitevajo.



Med najpogostejše kršitve sodijo obraba gum, vožnja prek časa, ki je dovoljen, premalo počitka, našteva Boštjan Šega s Postaje prometne policije Ljubljana.

Kršitev je sicer iz leta v leto manj, opažajo policisti, več kršitev zaznajo pri tujih voznikih.

V zadnjem času pa vse več voznikov tovornjakov med vožnjo tudi telefonira, kar lahko vpliva na zmanjšano zbranost med vožnjo.

Nepazljivost, utrujenost in zato prepočasno odzivanje voznika, ki upravlja večdesettonsko vozilo, pa lahko povzročijo prometno nesrečo z zelo hudimi posledicami, opozarja policija.

VIDEO Celotedenski poostren nadzor tovornjakov, avtobusov

T. H., Nina Mrzlikar/TV Slovenija