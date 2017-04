Na Obrežju, Gruškovju in Petišovcih že daljša čakalna doba

Začela je veljati nova bruseljska direktiva

7. april 2017 ob 07:22,

zadnji poseg: 7. april 2017 ob 09:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija na zunanji šengenski meji, torej na meji s Hrvaško, izvaja sistematični nadzor vseh potnikov, kar že povzroča zastoje na meji. Na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Petišovci morajo osebni avtomobili za izstop iz države čakati že več kot uro.

Predstavnica za odnose z javnostjo Policijske uprave (PU) Novo mesto Alenka Drenik je povedala, da je bila čakalna doba ob 6.30 za avtobuse pri izstopu iz Slovenije dve uri in 20 minut, pri vstopu pa dve uri. Za osebne avtomobile je bila čakalna doba pri izstopu uro in 15 minut, pri vstopu v državo pa za zdaj gneče ni.

Daljši zastoji so nastali tudi na mejnem prehodu Gruškovje, kjer osebna vozila na izstop iz Slovenije čakajo eno uro, tovorna vozila pa še pol ure dlje, na mejnem prehodu Petišovci pa osebna vozila na vstop v Slovenijo čakajo uro in deset minut. Gneča pri vstopu v državo je tudi na mejnih prehodih Starod in Metlika, kjer se na vstop v Slovenijo čaka pol ure.

Preverjajo vse potnike

Slovenski policisti so na zunanji šengenski meji, torej na slovenski meji s Hrvaško, do zdaj sistematičen nadzor izvajali le za državljane tretjih držav, zaradi določil nove uredbe Evropske komisije pa zdaj na meji preverjajo vse, tudi državljane članic EU-ja.

Po navedbah vodstva policije bo sicer postopek trajal le nekaj sekund in potnik bo, če bo z njegovimi dokumenti vse v redu in če ne bo zaveden v bazi kot npr. osumljenec kaznivega dejanja ali če ne bo proti njemu veljal ukrep prepovedi vstopa, lahko nadaljeval pot. Če bo treba izvesti podrobnejši pregled, ga bodo izločili iz kolone, da ne bo ustvarjal dodatnega zastoja.

Čeprav postopek ne bo dolgotrajen, lahko pričakujemo zastoje, saj je pred vrati turistična sezona. Zgovorno je tudi to, da je lani slovensko mejo prestopilo dobrih 64 milijonov potnikov, iz tretjih držav pa jih je bilo samo 13 milijonov, kar pomeni, da bodo imeli policisti štirikrat več dela kot do zdaj. S sorazmerno povečanim obsegom dela se bo podaljšalo tudi čakanje na meji.

Generalni direktor Marjan Fank je potnike pozval, naj morebitne zastoje na meji vračunajo v svoje potovalne načrte.

Sa. J.