Na Obrežju še približno enourno čakanje na prehod meje

Zaradi praznikov gost promet iz Avstrije in Nemčije

14. april 2017 ob 06:18,

zadnji poseg: 14. april 2017 ob 22:47

Na Obrežju se je po jutranjem kolapsu z 10-kilometrsko kolono situacija popoldne povsem umirila, zdaj pa se na izstop čaka približno uro.

Na policiji so za MMC že dopoldne napovedali, da pričakujejo nov naval vozil na mejni prehod (MP) Obrežje. Kot je za Televizijo Slovenija poročal Jan Konečnik, se bo promet nocoj, ponoči in jutri čez dan le še zgoščeval.

Razmere na mejnih prehodih ob 22.45

Mejni prehod Izstop iz države Vstop v državo Obrežje 1 ura / Dragonja 20 minut / Metlika 30 minut / Starod 20 minut / Dobovec 30 minut / Slovenska vas 30 minut / Gruškovje 30 minut /

Obrežje dušila 10-kilometrska kolona

Začelo se je že ponoči. Ob približno 2.30 je bila na Obrežju čakalna doba za izstop iz Slovenije že tri ure in 45 minut. Zato so policisti spremenili režim mejne kontrole, vendar se je promet še vseeno povečeval, tako da je bila zjutraj kolona vozil na koncu dolenjske avtoceste dolga že okoli 10 kilometrov.

Robert Perc s PU-ja Novo mesto je pojasnil, da so na Obrežju izkoriščene vse kadrovske in tehnične zmožnosti. V skladu s predhodnimi načrti so tja napotili dodatne policiste iz drugih enot, ki pomagajo pri izvajanju mejne kontrole, tako da so lahko izkoriščene prav vse zmožnosti, ki jih dopušča mejni prehod, je dejal.

Zastoji otežujejo življenje lokalnim prebivalcem

V brežiški občini opozarjajo, da so večkilometrski zastoji na avtocesti proti mejnemu prehodu Obrežje povzročili težave prebivalcem vasi ob slovensko-hrvaški meji. Lokalna skupnost je zato na ministrstvo za notranje zadeve naslovila pobudo za sestanek – sestali naj bi se predvidoma v naslednjem tednu.

Zaradi zadnjih večkilometrskih zastojev so imeli prebivalci vasi ob meji največ težav z dostopom do svojih domov. "Današnja kolona, ki je segala vse do Čateža ob Savi, je v prebivalcih obudila bojazen, da se bodo težave ponovile," so navedli na občini, kjer pričakujejo, da bodo v primeru ponovnih večkilometrskih zastojev na meji pristojne državne službe in Dars poskrbeli za humanitarno pomoč ljudem, torej za zagotavljanje sanitarij in vode za potnikov, ki morajo več ur čakati na prehod schengenske meje.

Nič ne bo s sanitarijami

Na ministrstvu za javno upravo so preverili možnost postavitve sanitarij med mejnim prehodom Obrežje do nadstrešnice mejnega prehoda na hrvaški strani. A na slovenskem ozemlju te možnosti ni, hrvaška stran pa je sporočila, da nimajo na razpolago osebja, ki bi bilo potrebno za zagotavljanje varnosti ob teh sanitarnih enotah.

Dars je, kot so povedali za STA, zagotovil po pet začasnih stranišč na dveh avtocestnih počivališčih v bližini Obrežja, to sta Čatež in Mokrice.

Pozor: Rigonce in Slovenska vas le za državljane EU-ja!

Policija opozarja voznike, da naj v zastoju pustijo dovolj prostora za prehod interventnih vozil in da naj ne vozijo po odstavnem pasu. Hkrati pa so opozorili tudi, da sta mednarodnemu prometu na območju Policijske uprave Novo mesto namenjena cestni prehod Obrežje in železniški prehod Dobova.

Preostali mejni prehodi, kot sta Slovenska vas in Rigonce, so namenjeni le potnikom iz Evropske unije.

Na Bistriškem koncu lahko mejo namesto na Starodu in Jelšanah prečkate na mejnem prehodu Novokračine, Dragonji in Sečovljam pa se lahko izognete z mejnimi prehodi Brezovica pri Gradinu, Sočerga in Rakitovec, je za TV Slovenija poročala Sabina Francek.

Vse več prometa čez Slovenijo

Gneči in kolonam, ki so v teh dneh na slovenskih cestah, pa botruje tudi povečanje prometa čez Slovenijo. Po besedah vodje sektorja mejne policije pri Generalni policijski upravi Melite Močnik se promet čez naše mejne prehode povečuje.

Lani je konec tedna pred veliko nočjo mejni prehod Obrežje prestopilo približno 34.000 vozil, letos pa skoraj 38.000 vozil, so s primerjavo že postregli novomeški policisti. V sredo je iz države izstopilo za 22 odstotkov več osebnih vozil in 28 odstotkov več avtobusov. Policija ocenjuje, da je izstopilo okoli 38 odstotkov več potnikov, ki so potovali proti Hrvaški, kot na isti dan lani.

Če bi želeli pretočnost mejnega prehoda povečati, bi morali torej najprej vložiti v infrastrukturo in širjenje mejnih prehodov, kar pa je ob pričakovanem vstopu Hrvaške v schengensko območje za slovensko policijo nesmotrno, pojasnjujejo.

