Na Obrežju že 10-kilometrski zastoj in 5 ur čakanja za izstop

Po napovedih je med velikonočnimi prazniki gneča na cesti, predvsem na mejnih prehodih s Hrvaško. Na Obrežju je 10-kilometrska kolona, na prehod meje je treba čakati 5 ur.

Kot opozarjajo na prometnoinformacijskem centru za državne ceste, naj vozniki ne uporabljajo za vožnjo odstavnega pasu. Za osebna vozila je na izstop na mejnem prehodu (MP) Obrežje treba čakati 5 ur, avtobusi prav tako čakajo na izstop 5 ur in na vstop 3 ure in 30 minut. Na MP-ju Gruškovje osebna vozila in tovornjaki za izstop čakajo 1 uro in 30 minut, avtobusi pa 2 uri.

Policija je ob 2.30 zjutraj spremenila režim mejne kontrole, vendar se promet še vedno povečuje. Robert Perc s PU-ja Novo mesto pa je pojasnil, da so na Obrežju izkoriščene vse kadrovske in tehnične zmožnosti.

Nekaj pred 5. uro zjutraj so policisti na prošnjo UKC-ja Ljubljana poskrbeli za spremstvo in hiter interventni prevoz reševalnega vozila z bolnico proti Hrvaški.

V Avstriji je pred predorom Karavanke proti Sloveniji kolona dolga 4 kilometre.

Drugje za zdaj krajše čakalne dobe

Čakalne dobe na drugih mejnih prehodih so za zdaj veliko krajše: v Slovenski vasi je treba za izstop čakati eno uro, v Rigoncah pol ure, v Gruškovju osebna vozila za izstop čakajo 2 uri, avtobusi 1 uro, za vstop pa osebna vozila pol ure. V Zavrču in Dobovcu osebna vozila za izstop čakajo pol ure.

Mejni prehod Izstop iz države Vstop v državo Obrežje 5 ur (osebna vozila in avtobusi) 3 ure in 30 minut (avtobusi) Slovenska vas 1 ura / Rigonce 30 minut Starod 30 minut Gruškovje 1 ura 30 minut (osebna in tovorna vozila)

2 uri (avtobusi) / Zavrč 30 minut Dobovec 30 minut

Cerar: Ali bomo mejo varovali ali pa nas ne bo v schengenu

Kot je v četrtek dejal slovenski premier Miro Cerar, je Slovenija pri nadzoru pretoka na meji obvezana zagotavljati varnost tako svojim državljanom kot celotnemu schengenskemu prostoru. Ob tem je napovedal, da bo mejne ukrepe, ko bo to mogoče, vseeno omilila. Cerar je od preteklega konca tedna v stalnem stiku z Evropsko komisijo in s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, s njim je imel pogovor tudi včeraj. Poudaril je, da je Slovenija dolžna varovati mejo.

Plenković je pozval Slovenijo, naj tako kot Hrvaška zamenja sistematični nadzor s ciljno usmerjenim preverjanjem potnikov, da bi se izognili dolgim čakalnim dobam. Hrvaška mejna policija bo nadzirala samo vozila, za katera bodo obstajale indikacije, da je to potrebno. Menijo, da bodo tako pospešili pretok čez mejo, je pojasnil Plenković.

Šefic: Mogoč začasen odstop od sistematičnega nadzora

Državni sekretar ministrstva za notranje zadeve Boštjan Šefic je v sredo v Bruslju napovedal, da bo Slovenija ob prihajajočih praznikih morda v določenih primerih, ko bo ocena tveganj to dovoljevala, začasno odstopila od sistematičnega nadzora potnikov. "To pomeni, da bomo na določenih mejnih prehodih v kritičnih obdobjih preverjali tiste potnike, za katere je to glede na varnostne in operativne kazalnike potrebno. Kazalniki bodo vključeni v to oceno tveganja, pri potnikih s prepoznanimi kazalniki tveganja bodo morali policisti še vedno opraviti sistematično mejno kontrolo," je napovedal Šefic. Kot je dejal, je Slovenija o tem že obvestila Evropsko komisijo.

