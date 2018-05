Na okrogli mizi Liste Marjana Šarca opozorili na problematiko bega možganov

Problematična strukturna brezposelnost

5. maj 2018 ob 18:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslovno okolje v Sloveniji je premalo spodbudno, preveč regulirano in ni dovolj prijazno za tuji kapital, so ugotavljali razpravljavci na okrogli mizi stranke Lista Marjana Šarca v Ljubljani. Problematična sta strukturna brezposelnost in beg možganov.

Nekdanji predsednik uprave Leka in kandidat stranke na letošnjih državnozborskih volitvah Vojmir Urlep je za omizjem opozoril, da je okolje še vedno premalo prijazno do podjetnikov in podjetništva, kar se kaže v hiperregulaciji s številnimi predpisi, ki jim je težko slediti, so sporočili iz stranke. Slovenija poleg tega še vedno ni dovolj prijazna za tuji kapital, je dodal Urlep.

Podpredsednica evropske stranke Alde Lousewies van der Laan je povedala, da so na Nizozemskem nova podjetja deležna velikih spodbud. Posameznik mora dobiti občutek in željo, da sodeluje, da soustvarja, država pa mu mora pri tem pomagati, je poudarila.

Glede brezposelnosti je Urlep dejal, da se podjetja ob zmanjševanju brezposelnosti srečujejo s težavo, kako pridobiti kakovosten kader. Zapiranje meja in postavljanje omejitev za uvoz delovne sile po njegovem mnenju pomeni le zaostrovanje te problematike; rešitev za strukturno brezposelnost vidi v dousposabljanju in preusposabljanju kadra, dolgoročno pa je po njegovem mnenju nujno uskladiti strategijo izobraževalnega sistema s potrebami gospodarstva.

Nizozemska kot vzorčni primer

Van der Laanova je predstavila primer iz Nizozemske, kjer so vlagali v sistem klasičnih srednješolskih programov in konkretnih znanj, ki jih potrebuje gospodarstvo.

Glavni motiv, zakaj mladi z znanjem in izkušnjami odhajajo v tujino, Urlep vidi v tem, da nimajo pravih možnosti samopotrjevanja in razvoja na svojem področju, zato bi bilo treba ustvariti delovna mesta, ki bodo mladim dala možnost osebnostnega razvoja tudi na najzahtevnejših področjih. Eden izmed motivov so tudi plače, pri čemer pa je po njegovem mnenju ključno previsoko obdavčeno delo v Sloveniji.

Van der Laanova je dejala, da pozna veliko primerov, ko so ljudje odšli v tujino in tam ostali, kljub temu pa misli, da se bodo Slovenci radi vračali domov. Meni, da bi lahko ljudi z znanjem in izkušnjami iz tujine pritegnili nazaj v Slovenijo in jim tukaj omogočili delovna mesta na primernih položajih.

G. K.