Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pogosto v svete tri kralje preoblečeni koledniki obiskujejo domove, prepevajo voščilne pesmi in nad hiše kličejo blagoslov. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na praznik svetih treh kraljev koledniki tudi k predsednikom

Praznik je povezan z božičem

6. januar 2017 ob 08:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Katoličani in evangeličani praznujejo Gospodovo razglašenje oz. praznik svetih treh kraljev. Na ta dan domove obiskujejo koledniki, ki bodo obiskali tudi vse tri predsednike.

Najprej bo mlade kolednike sprejel predsednik vlade Miro Cerar, nato predsednik državnega zbora Milan Brglez, zadnji pa še predsednik republike Borut Pahor.

Po svetopisemskem zapisu je namreč vladar Judeje Herod, ko je slišal za Jezusovo rojstvo, poslal učenjake, da bi preverili, ali se je res rodil nov judovski kralj, ki je bil obljubljen, pri čemer jih je vodila zvezda.

V Svetem pismu število učenjakov, ki jih je poslal Herod, ni navedeno. Matejev evangelij navaja le, da so novorojenemu detetu prinesli troje daril: zlato, kadilo in miro. Od tod sklep, da so bili darovalci trije, iz legend pa izhajajo tudi njihova imena (Gašper, Miha in Boltežar). Ker so bili modri običajno učeni možje plemenitega rodu, ki so imeli velik vpliv pri vladarjih, jim v Cerkvi pravijo tudi kralji.

Blagoslovljena voda, kadilo in koledniki

Tega se katoliški in evangeličanski verniki spominjajo s praznikom svetih treh kraljev, ko sta v navadi kropljenje z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše. Na vhodna vrata na predvečer praznika svetih treh kraljev napišejo začetnice imen treh kraljev z letnico novega leta.

Pogosto v svete tri kralje preoblečeni koledniki obiskujejo domove, prepevajo voščilne pesmi in nad hiše kličejo blagoslov. V nekaterih državah, kot so Avstrija, Italija in Hrvaška, je praznik svetih treh kraljev dela prost dan.

T. K. B.