Na predvečer 1. maja opozorila o vse slabšem položaju delavcev

Kresovanja po državi

30. april 2017 ob 16:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Pred jutrišnjim praznikom dela bodo drevi po državi tradicionalno zagoreli kresovi. Eno najbolj obiskanih kresovanj bo na Rožniku v Ljubljani, na katerega letos prvič ob tej priložnosti organizirajo pohod, in sicer v sklopu kampanje Evropske konfederacije sindikatov za dvig plač.

Pohod na Rožnik, kjer bo ob 22. uri zagorel kres, pripravljajo Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost in Konfederacija sindikatov javnega sektorja. Nagovore bodo imeli predsednica Konfederacije novih sindikatov Slovenije - KNSS Neodvisnost Evelin Vesenjak, predsednica SKEI-ja Lidija Jerkič, predsednik Sindikata zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana Drago Vorih in predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.

Kot je povedala Lidija Jerkič, bo kampanja za dvig plač delavcev tudi tema njenega nagovora: "V okviru kampanje smo sindikati zasebnega sektorja v ZSSS-ju februarja začeli aktivnosti za dvig najnižjih osnovnih plač po kolektivnih pogodbah dejavnosti."

Za Jakoba Počivavška pa 1. maj je in ostaja delavski praznik. To dokazuje tudi dejstvo, da že drugo leto sindikati skupaj organizirajo prvomajsko prireditev, tako kot so si v preteklosti delavci s skupnim bojem izborili temeljne pravice.

Nekaj prireditev: ob 17.00 Savski otok, Kranj ob 18.00 Koblarjev zaliv, Maribor ob 18.30 pohod na Rožnik, zbor v parku Tivoli ob 20.00 Murska Sobota ob 20.00 Javornik ob 20.00 Markovec, Koper ob 20.30 Borov gozdiček, Nova Gorica



Kresovanje tudi v Kopru

Lani je bilo v Sloveniji 915.000 delovno aktivnih ljudi, od tega največ v predelovalnih dejavnostih. 55 odstotkov jih prejema plačilo, ki je nižje od povprečne plače, 54.000 delavcev pa živi pod pragom revščine. To je le nekaj podatkov, ki so jih poudarili v obalni sindikalni organizaciji. Ta bo na Markovcu pripravila tradicionalno kresovanje. Pohodniki se bodo zbrali v koprski taverni ob 20. uri in z baklami krenili proti osnovni šoli Antona Ukmarja, kjer bodo prižgali kres, poroča novinarka Radia Slovenija Vesna Potočar Godnič.

Kot opozarjajo v Obalni sindikalni organizaciji, je izkoriščanost slovenskega delavca iz leta v leto večja. Bolj je obremenjen, delovni čas se podaljšuje. Poleg tega na Obali spremljajo primere slabe prakse v portoroških hotelih ali državni hazard z delovnimi mesti v Cimosu, opozarja generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije KS 90 Damjan Volf, ki se v prihodnje zaveda, da bodo morali sindikati ostreje nastopiti, če želijo izboljšati položaj delavca. "Ravno zdaj poteka akcija med našim članstvom glede delovnega časa, govorimo tudi o tem, da so prekarne oblike zaposlovanja skrb vzbujajoče, zato bo v prihodnosti nekaj akcij, ki bodo imele skupno točko izboljšanje položaja slovenskega delavca."

Gospodarska kriza je prizadela tudi javni sektor, kjer se delavci soočajo z neurejenimi delovnimi pogoji, slabo opremo. Nerešena so tudi vprašanja plačne skupine J, pove predsednica sveta Obalne sindikalne organizacije Nadja Terčon.

Upokojenci delijo usodo zaposlenih, opozarja predsednik obalnega sindikata upokojencev Ljubo Ocvirk. Med upokojenci je vedno več takih, ki ne zmorejo preživeti meseca brez pomoči humanitarnih organizacij, zato tudi praznik dela zanje ne bo vesel, dodaja Ocvirk.

