Na primorski avtocesti in pred predorom Karavanke nastajajo zastoji

Zastoji tudi na dolenjski avtocesti

10. avgust 2017 ob 09:56,

zadnji poseg: 10. avgust 2017 ob 12:13

Ljubljana - STA, MMC RTV SLO

Zaradi del na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru občasno nastajajo zastoji. Najdaljši je bil 6 kilometrov.

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra za državne ceste (PIC) je promet na primorski avtocesti v delovni zapori med Uncem in Postojno, na viaduktu Ravbarkomanda proti Kopru, do 8. ure zjutraj potekal samo po enem prometnem pasu. Zaradi tega je bil že zjutraj daljši zastoj, dolg približno štiri kilometre, ki se je nato podaljšal za dva kilometra. Zastoj je tudi na regionalni cesti Planina—Postojna.

Zastoji nastajajo tudi na dolenjski avtocesti med Cikavo in Malim Vrhom proti Ljubljani (2 kilometra) in na severni ljubljanski obvoznici pred Tomačevim proti Zadobrovi in pred Novimi Jaršami proti Bežigradu.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 kilometre. Predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani.

Po podatkih hrvaškega avto kluba HAK je daljši zastoj tudi proti mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja (5 km).

Promet le po enem pasu

Po navedbah Darsa je promet od četrtka zjutraj še vedno urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, vendar le po polovici avtoceste, saj je vozišče proti Ljubljani na razdalji približno štirih kilometrov zaprto zaradi obnove.

Doslej je bil promet urejen po dveh zoženih pasovih po obeh polovicah avtoceste, z izjemo viadukta Ravbarkomanda, kjer je bil že sredi julija preusmerjen na sosednjo polovico viadukta in urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Prometna ureditev na viaduktu se ne spreminja.

Dela so razdeljena na dve gradbeni sezoni, letošnja bo potekala od začetka junija do sredine novembra, prihodnje leto pa bo za poldrugi mesec krajša.

G. C.