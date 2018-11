Na primorskih cestah snežni nanosi

Sneženje je zajelo večji del države

20. november 2018 ob 07:47,

zadnji poseg: 20. november 2018 ob 09:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ponoči je sneg zajel večji del države in se proti jutru že začel oprijemati cestišč, največ težav povzroča na primorski avtocesti, kjer zdrsi tovornih vozil močno ovirajo promet.

Predvsem v zahodni polovici Slovenije močno sneži, zaradi burje so na cestah snežni nanosi. Zaradi zdrsa tovornih vozil je že od zgodnjih jutranjih ur oviran promet na primorski avtocesti, kjer nastajajo daljši zastoji. Na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da so na cestah posipne in plužne skupine, zato je potrebna strpna vožnja.



Zaradi zimskih razmer je za priklopnike in polpriklopnike prepovedan promet na cestah Razdrto–Podnanos, Črni Vrh–Col in Idrija–Godovič ter na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje na hrvaški strani. Prepoved vozil, težkih nad 7,5 tone, velja tudi na glavni cesti Novo mesto–Metlika. Verige so obvezne na prelazu Korensko sedlo, na avstrijski strani prelaza Ljubelj, italijanski strani prelaza Predel ter na cesti Črni Vrh–Col. Cesta čez prelaz Vršič ter cesta Strmec–Mangart sta zaprti.

Sunki burje do 100 km/h

Na Primorskem piha še močna burja, zaradi česar na tamkajšnjih cestah veljajo še nekatere druge omejitve. Kot napovedujejo na Agenciji RS za okolje, bodo dopoldne najmočnejši sunki burje predvsem v Vipavski dolini še presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Predvsem na prehodu med Notranjsko in Primorsko veter gradi snežne zamete.

Največ novega snega je na Vojskem

Največ snega je zapadlo na Vojskem, in sicer v 24 urah 24 cm, 19 cm ga je zapadlo na Voglu in 18 cm na Kredarici. 12 cm ga je zapadlo v Postojni, 10 cm v Kočevju in 6 cm v Črnomlju.



Po napovedih Arsa bo dopoldne še snežilo, sredi dneva pa bodo padavine oslabele. Sneg bo od juga prehajal v rahel dež, ki bo do večera večinoma ponehal. Sledilo bo bolj ali manj suho vreme.

V Savinjski dolini do 10 cm snega

Na širšem območju severovzhodne Slovenije za zdaj ni večjih težav zaradi sneženja, saj so ceste po besedah vodje zimske službe za državne ceste Zdravka Bračka večinoma kopne, zapadli sneg pa se sproti topi. Nekoliko drugače je v višjih legah Pohorja, kjer je zapadlo tudi do 15 centimetrov snega in ceste plužijo.

Glede na vremensko napoved veliko dela sicer ne pričakujejo, saj ceste niso podhlajene, vozišča so še nad nič stopinj, kar za zdaj pozitivno vpliva na prevoznost cest, je dejal Bračko.

V Savinjski dolini, kjer še vedno sneži, je čez noč zapadlo od pet do 10 centimetrov snega, je povedal svetovalec direktorja celjskega podjetja Vzdrževanje in obnova cest, ki na Celjskem izvaja zimsko službo, Bogdan Kočevar. Kljub sneženju zastojev v prometu ni, je dodal. Največ snega je zapadlo na območju Mozirja, Logarske doline, Kozjanskega, Šentjurja, Žalca in Šentruperta, nekaj manj pa v osrednjem delu Celja.

Celjsko podjetje VOC sicer skrbi za 2012 kilometrov državnih in lokalnih cest v celjski in koroški regiji. Za zimsko sezono 2018/2019 so pripravili 12.000 ton peska, 10.000 ton soli in 30.000 litrov magnezijevega klorida za moker posip cest.

Na Gorenjskem so ceste normalno prevozne

Na Gorenjskem je ponoči po nižinah zapadlo od pet do 15 centimetrov snega. Na cestah sta okoli dve tretjini razpoložljivih plugov in posipalcev Cestnega podjetja Kranj in kot sporočajo s Policijske uprave Kranj, so glavne ceste normalno prevozne, splužene in posipane, vožnjo pa je potrebno kljub temu razmeram prilagoditi. "Razmere so povsem drugačne kot v ponedeljek in zahtevajo prilagojeno vožnjo trenutnemu stanju. Bistveni so prilagojena hitrost, večja varnostna razdalja ter pravilna stran oziroma smer vožnje. Izogibajte se tudi prehitevanju in zelo pazite na pešce," voznike opozarjajo policisti.

Kot so sporočili s Cestnega podjetja Kranj, je snega med pet in 15 centimetrov. S pluženjem so začeli že ponoči, a ker še vedno sneži, so plužne skupine tudi sedaj na cestah in bodo tekom dneva naredila vsaj še en obhod. V CPK, ki skrbi za vzdrževanje cest na Gorenjskem, so bili na prvo obilnejše sneženje v novi zimi pripravljeni s prenovljenim voznim parkom. Dobili so nekaj novih avtomatskih posipalcev in tovornih vozil. Mehanizacije imajo tako dovolj, danes so je aktivirali približno dve tretjini, saj razmere niso tako hude, da bi bilo potrebno mobilizirati vse, so še pojasnili v podjetju.

La. Da.