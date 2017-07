Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pred mejnim prehodom Gruškovje nastajajo daljše kolone. Foto: Danijel Poslek Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na slovenskih cestah nastajajo daljši, tudi nekaj kilometrski zastoji

Kolone na mejnih prehodih s Hrvaško

16. julij 2017 ob 11:20,

zadnji poseg: 16. julij 2017 ob 12:00

Ljubčjana - MMC RTV SLO

Slovenske avtoceste bodo tretjo julijska nedeljo zaradi vrhunca turistične sezone zelo obremenjene s prometom. Najdaljši zastoj nastaja med ljubljansko obvoznico in primorsko avtocesto.

Po podatkih prometno-informacijskega centra trenutno nastajata zastoja na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez do razcepa Kozarje ter na na regionalni cesti Ljubljana Vič -Brezovica - Vrhnika.

Zastoji nastajajo tudi na podravski avtocesti med Hajdino in razcepom Draženci (500 metrov) ter naprej po glavni cesti mimo Podlehnika do mejnega prehoda Gruškovje ter na cestah Izola - Strunjan, Seča - Sečovlje, Šmarje - Dragonja in Lesce - Bled.

Na mejnem prehodu Gruškovje je treba za vstop čakati 50 minut, za izstop pa eno uro. Čakalna doba za vstop je na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje in Jelšane 40 minut.

G. C.